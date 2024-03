Dnešný Medzinárodný deň žien sa nesie v znamení motta: Inšpirujte inklúziou

„Predstavte si rodovo rovnocenný svet. Svet bez predsudkov, stereotypov a diskriminácie. Svet, ktorý je rozmanitý, spravodlivý a inkluzívny. Svet, kde sa odlišnosť cení a oslavuje. Spoločne môžeme upevniť rovnosť žien,“ píše sa na stránke international­womensday.com, ktorá sa dlhodobo venuje rodovej rovnosti a posilňovaniu práv žien vo svete.

Čítajte viac Slovenskí muži odovzdávajú doma ženám výplaty. Tiež míňajú väčšie sumy peňazí ako ženy

V roku 2024 téma kampane zdôrazňuje dôležitosť rozmanitosti, posilnenie postavenia žien vo všetkých aspektoch spoločnosti a podčiarkuje kľúčovú úlohu inklúzie pri dosahovaní rodovej rovnosti. Vyzýva na kroky smerujúce k prelomeniu bariér, spochybneniu stereotypov a vytvoreniu prostredia, v ktorom sú všetky ženy cenené a rešpektované.

MDŽ je celosvetovou oslavou sociálnych, ekonomických, kultúrnych a politických úspechov nežného pohlavia. „Každý rok tento deň slúži ako silná pripomienka pokroku dosiahnutého v oblasti rodovej rovnosti a zdôrazňuje prácu, ktorú je ešte potrebné vykonať,“ pripomína portál.

Čítajte viac Bol by svet naozaj pokojnejším miestom, keby mu vládlo viac žien?

Myšlienka koordinovať akcie za zlepšenie pracovných podmienok žien sa zrodila na prelome 19. a 20. storočia a nadväzovala na staršie tradície demonštrácií robotníčok v amerických textilných továrňach.

Dňa 8. marca 1857 vyšli do ulíc New Yorku zamestnankyne z viacerých miestnych textiliek, žiadajúce zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie platov. Zaútočila na ne polícia a rozohnala ich. O dva mesiace neskôr vzniklo práve tam prvé odborové združenie továrenských šičiek. Protestné pochody naberali časom na sile a v roku 1908 v tento marcový deň pochodovalo ulicami New Yorku už 15.000 žien.

Čítajte viac Sladký pozdrav k MDŽ: Kvety urobia radosť každej žene, aj keď budú upečené

Prvý Národný deň žien sa konal na území Spojených štátov amerických 28. februára 1909. Ženy slávili tento deň v poslednú februárovú nedeľu do roku 1913.

Nemecká socialistka Clara Zetkinová v auguste 1910 na Medzinárodnej konferencii socialistických žien, ktorá sa zišla v súvislosti so zasadnutím ôsmeho kongresu Druhej internacionály v Kodani, navrhla, aby sa zaviedol Medzinárodný deň žien na uznanie boja za práva žien všade na svete. Vtedy ešte bez určenia pevného dátumu. V nedeľu 19. marca 1911 vyšli do ulíc európskych metropol ženy, aby prvýkrát demonštrovali za volebné právo, možnosť zastávať verejné funkcie a proti pracovnej diskriminácii.

Čítajte viac Únia chce riešiť platovú nerovnosť. Zamestnávatelia nevidia dôvod

Tradícia slávenia sviatku žien 8. marca sa začala posilňovať po tom, ako ženy v Dánsku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Rusku, Švajčiarsku a USA organizovali v roku 1914 protesty a akcie solidarity práve ôsmy marcový deň. Tento dátum zvolili na pamiatku veľkých štrajkov robotníčok textilných fabrík v USA v rokoch 1857 a 1908. Prvý sviatok MDŽ v Československu sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter.

Čítajte viac MDŽ je sviatkom boja žien za rovnoprávnosť

Po druhej svetovej vojne sa 8. marec začal vo viacerých štátoch sveta sláviť ako sviatok žien, až napokon v roku 1977 rozhodla OSN o tom, že Medzinárodný deň žien bude oficiálnym sviatkom.

Čítajte viac VIDEO: Na MDŽ víťazí klinček. Čo tak vyskúšať gypsophilu?

V niektorých krajinách – v Rusku, Bielorusku, Číne či Bulharsku – sa MDŽ stal národným sviatkom. Sviatočným dňom je MDŽ napríklad od roku 2019 aj v Berlíne, ale v ostatných spolkových krajinách v Nemecku to tak nie je. Minulý rok však pribudla k Berlínu aj spolková krajina Meklenbursko-Predpomoransko, kde sa 8. marec stal rovnako sviatočným dňom.