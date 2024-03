Vo Vysokých Tatrách zahynul skialpinista. Na troch miestach hlásili pád lavíny

Muž (63) sa nachádzal vo Veľkej Studenej doline v ústí Výtokového žľabu. „Pri lyžovaní pocítil náhlu slabosť a chvíľu na to stratil vedomie. Vzhľadom na to, že muž nemal prítomné základné životné funkcie, prítomní začali s laickou telefonicky riadenou kardiopulmonálnou resuscitáciou,“ ozrejmila Horská záchranná služba (HZS).

Priblížila, že poveternostné podmienky nedovoľovali nasadenie leteckej techniky, preto k pacientovi smerovali záchranári z Vysokých Tatier pozemne. „Napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa muža oživiť nepodarilo. Záchranári transportovali telo nebohého do Starého Smokovca, kde bolo odovzdané príslušníkom Policajného zboru,“ dodala Horská záchranná služba.

Stihol aktivovať lavínový batoh

Horská záchranná služba uviedla, že na poludnie prijala tiesňové volanie s informáciou o páde lavíny s 36-ročným skialpinistom do Kartárikovho žľabu pod Lomnickým štítom.

„Skialpinista stihol aktivovať lavínový batoh. Lavína ho nezasypala, no pri páde utrpel poranenie dolnej končatiny. Prvú pomoc mu poskytol horský vodca s dvoma náhodnými skialpinistami. Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pacienta po príchode na miesto vyšetrili a zranenú končatinu mu zafixovali. Následne ho transportovali do Tatranskej Lomnice, kde bol odovzdaný do starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby,“ uvádza HZS.

Počas záchrany skialpinistu bol horským záchranárom z Vysokých Tatier ohlásený pád lavíny z Goričkovej kopy do Tichej doliny. „Podľa svedka sa v lavíne mala nachádzať osoba, ktorá potrebovala pomoc. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá po medzipristátí v Starom Smokovci zobrala na palubu vrtuľníka záchranára HZS aj s lavínovým psom,“ informuje HZS.

Súčasne s organizovaním záchrannej akcie po páde lavíny v Tichej doline, bola HZS kontaktovaná prostredníctvom tiesňovej linky 112 so žiadosťou o preverenie lavíniska v Batizovskom žľa­be.

„Pád lavíny v Batizovskom žľabe bol pozorovaný z vrcholu Končistej. Ohlasovateľ informoval, že na mieste boli pozorované viaceré osoby. Situácia bola preverená posádkou VZZS z Popradu s horským záchranárom, ktorí smerovali k lavíništiu v Tichej doline,“ uvádza HZS s tým, že v oboch prípadoch pomoc záchranárov nebola potrebná.