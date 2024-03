Vašáryová: Slovensko odstrihnú od eurofondov, už je to v Bruseli pripravené

Podľa herečky a bývalej diplomatky Magdy Vašáryovej sa Robert Fico chce dostať do pozície Viktora Orbána, ktorého "už nikto nikdy neodvolá" a Slovensku za jeho kroky vezmú eurofondy. Uviedla to v rozhovore pre idnes.cz.

„Prerušenie diplomatických vzťahov určite nie, ale odstrihnutie od eurofondov áno. Pred týždňom som bola v Bruseli, hovorila som s ľuďmi a podľa nich je to už pripravené. Bude to rýchle, nebude to trvať desať rokov. Fico nemá podporu Nemcov, ktorí Orbána osem rokov chránili pred akoukoľvek kritikou,“ tvrdí Vašáryová. Podľa nej je to Ficovi jedno, uviedla pre idnes.cz.