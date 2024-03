Kaliňák: S Blanárom sa chcela stretnúť ruská strana, slovenský diplomat to nevyhľadával

Prvá slovenská stíhačka F-16 Video

„To je informácia, ktorú mám, a tak to všetci potvrdili," uviedol Kaliňák v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS. Dodal, že stretnutie Blanár nevyhľadával, ani to nemal v pláne. „Bola to svojím spôsobom náhoda. Blanár využil túto situáciu na to, aby komunikoval naše žiadosti v súvislosti s mierovými rokovaniami a žiadosti, ktoré súvisia s plynom a ďalšími energetickými zdrojmi," dodal.

Aj na základe stretnutia Blanára s Lavrovom česká vláda v stredu ukončila medzivládne konzultácie so Slovenskom a nebude sa stretávať na spoločných rokovaniach s vládou Roberta Fica (Smer). Dôvodom je zmena zahraničnej politiky Slovenska a kroky našej diplomacie vo vzťahu k Rusku. Podľa českého premiéra Petra Fialu „nie je možné zastierať výrazné rozdiely v kľúčových témach zahraničnej politiky,“ informuje Seznam.cz. „Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch medzivládnu konzultáciu s vládou Slovenské republiky,“ vyhlásil Fiala po zasadnutí kabinetu. Podľa neho už Praha o tom informovala Bratislavu.