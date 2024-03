Slovenské matky vyhľadávajú pôrody u susedov: Rodiť do Česka by sme išli aj pešo, hovoria

Chcete deti a máte po štyridsiatke? Aké sú vaše šance? Video

Počet pôrodov na Slovensku dlhodobo klesá. Slovenské pôrodnice v roku 2022 evidovali 52 782 pôrodov. „Ide o najnižší počet pôrodov za posledných 15 rokov,“ poznamenalo Národné centrum zdravotníckych informácií. Nie je to však len úbytkom rodiacich sa detí. Stovky matiek hľadajú zdravotnícku starostlivosť v iných krajinách.

„Za posledné tri roky evidujeme nárast pôrodov v zahraničí. Najčastejšie volia poistenky Česko a Rakúsko. Niektoré považujú služby v zahraničí za lepšie, voľba pôrodu v zahraničí sa môže týkať aj bydliska, teda z pohraničných oblastí,“ uviedla Kristína Balúchová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union.

Kým v roku 2021 preplatili v súkromnej poisťovni 21 pôrodov v českých nemocniciach, vlani to bolo 150.

Česko násobne lacnejšie ako Rakúsko

Poisťovne odporúčajú asi mesiac pred pôrodom skontaktovať vybranú pôrodnicu a dohodnúť si postup. V pôrodnici dostanete všetky informácie ako postupovať ďalej. Niekoľko dní pred termínom je dobré sa ubytovať v blízkosti pôrodnice alebo ak je to možné, vyraziť na cestu do zariadenia až po začiatku pôrodu.

„Ja som rodila v Havířove, úplne iný svet to je, ak máte možnosť a odhodlanie určite choďte do niektorej z dobre hodnotených českých pôrodníc,“ zhodnotila na sociálnej sieti Jana. Pri voľbe pôrodu v zahraničí však zohráva úlohu aj cena. Kým v Česku stál v roku 2023 pôrod v priemere 1420 eur, v Rakúsku to bolo 4 300 eur.

Vo väčšine sa platí priamo v nemocnici časť poplatku, zvyšok rodička dopláca dodatočne, keď príde faktúra. Niektoré nemocnice to riešia priamo s poisťovňou. Rýchlosť preplatenia tiež závisí od poisťovne. O refundáciu platby je potrebné písomne požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu. Priložiť je potrebné doklady, napr. originál dokladu o zaplatení, či záznam o ošetrení. Poisťovňa preplatí úhradu najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti.

Zámer rodiť v Českej republike nemusí žena dopredu oznamovať slovenskej zdravotnej poisťovni. Poisťovňa ale prepláca tie úkony, ktoré by matkám urobili aj na Slovensku. To znamená, že nadštandardné služby si hradia z vlastného vrecka, no je lepšie si to s nemocnicou overiť vopred. Po pôrode dostane matka český rodný list, ktorý si po príchode na Slovensko vymení. Nie je to však okamžitý úkon, na slovenský rodný list môžete čakať do troch mesiacov.

Postup jednotlivých pôrodníc pri úhrade za pôrod sa líši. Niektoré žiadajú platbu za pôrod od rodičky ešte pred samotným pôrodom. V niektorých pôrodniciach nemusí rodička nič platiť a pôrodnica si refundáciu vybaví s poisťovňou sama. Zdravotná poisťovňa Dôvera preplatila v roku 2023 111 pôrodov v Českej republike, v Maďarsku osem a v Rakúsku 16.

„Refundujeme náklady do sumy, aká je hradená za pôrod v na Slovensku. V 9 z 10 prípadov to pokryje všetky náklady rodičky,“ ozrejmil hovorca súkromnej poisťovne Matej Štepiansky.

Šikovní sme, no tie nemocnice

Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo profesor Miroslav Borovský je presvedčený, že čo sa týka odbornosti a poskytovanej zdravotnej starostlivosti, na väčšine pracovísk sme porovnateľní so zahraničím. „Je však pravdou, že čo sa týka prostredia a niektorého materiálno technického vybavenia mierne zaostávame,“ priznal Borovský.

Výhodou pôrodu v zahraničí sú podľa neho krajšie pôrodnice či prostredie. „Avšak na niektorých pracoviskách nie je dostupný lekár pediater, alebo gynekológ-pôrodník je len na telefóne a prichádza len v prípade komplikácií,“ podotkol. Dôvodom je, že v Česku vedie pôrod pôrodná asistentka, lekár jej supluje.

Prirodzenému, fyziologickému pôrodu by sa mali venovať pôrodné asistentky, ktoré na to majú vzdelanie. Ich kompetencie sa končia vtedy, keď sa objaví problém. Potom to už nepatrí do ich rúk, pôrod a ženu presúvajú do rúk lekára, ktorý sa má venovať patológii, lebo je na ňu expert.

Niektoré rodičky si pri vidine lepšej starostlivosti zvolia namiesto zahraničia súkromnú kliniku. Tu však profesor Borovský upozorňuje, že aj súkromné kliniky sa v prípade komplikácií musia obrátiť na štátne zariadenie. „Všetko závisí od vybavenosti a infraštruktúry súkromného pracoviska, ak však ide o závažné komplikácie najmä ohľadom novorodenca, je nutný jeho transport na vyššie, teda štátne pracovisko,“ zdôraznil.

Vyškov, Brno, Havířov

„V okolitých štátoch je už pomerne dosť pôrodníc, ktoré sa riadia tzv. evidence based medicine. To znamená, veľmi laicky povedané, že do ženy zbytočne nepichajú hormóny. Nič neurýchľujú. Že nerobia zásahy do jej tkanív, ktoré nie sú potrebné,“ skonštatoval portál Dva batohy.

Na prvý pohľad sa zdá byť odstrašujúca cesta, no matky z prihraničných oblastí tvrdia, že zvládnuť sa to dá. „Dá sa to v pohode, len si treba robiť prestávky, aby maličké nebolo tak dlho vo vajíčku. My sme mali cca 2 hodiny cesty a kojili sme sa počas cesty dvakrát,“ spresnila na sociálnej sieti Iveta.

Balúchová z Unionu podotkola, že pohraničné regióny tvoria 65 percent územia Slovenskej republiky, z 25 regiónov až 17 je pohraničných.

„Ja som rodila v Havířove, keby mi niekedy ešte preplo a chcem viac detí, tak aj pešo tam dôjdem, pôjdem aj cez celú republiku aj keby fúriky padali, to je úplne iné storočie,“ dodala na sociálnej sieti Petra.

Čo sa ráta do ceny pôrodu v zahraničí? Hospitalizačný prípad VšZP posudzuje DRG systémom a suma preplatenia nákladov za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť je ovplyvnená: · dňom prijatia pacienta na hospitalizáciu (je rozhodujúcim parametrom pre spracovanie a zaraďovanie hospitalizačného prípadu a výpočet prípadového paušálu)

· hlavnou diagnostickou kategóriou (je založená na podobnosti prípadov predovšetkým z hľadiska orgánových systémov)

· hlavnou diagnózou (je diagnóza, ktorá bola analýzou stanovená ako hlavná príčina vedúca k hospitalizácii pacienta)

· stupňom závažnosti komplikácií a komorbidít (je hodnota, ktorá sa v systéme DRG prideľuje všetkým vedľajším diagnózam)

· vedľajšími diagnózami (sú diagnózy, ktoré sa vyskytujú súčasne s hlavnou diagnózou alebo sa choroba/ťažkosti vyvinuli počas hospitalizácie)

· pripočítateľnými položkami v systéme DRG

· relatívnou váhou

· casemix-indexom (aritmetickým priemerom relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov sledovanej jednotky za sledované obdobie)

· ošetrovacou dobou (je definovaná ako počet dní pobytu pacienta v Ústavnom zdravotníckom zariadení na DRG- relevantných oddeleniach, pričom sa do celkového počtu ošetrovacích dní nezapočíta deň prepustenia alebo prekladu pacienta) Zdroj: VšZP