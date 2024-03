Blanár: Odloženie konzultácií s vládou ČR je vstup do kampane. Zelenského mierový plán nemá šancu na úspech

Rozhodnutie českého kabinetu odložiť medzivládne konzultácie so Slovenskom je nepochopiteľné. Myslí si to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer). Považuje to za vstup do kampane pred prezidentskými voľbami. Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Dubéci (PS) to odmieta. Krok českej vlády je podľa neho štandardným diplomatickým nástrojom. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.