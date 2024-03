Klaus o rozhodnutí českej vlády voči slovenskej: Absurdné, nezmyselné. Pri Ukrajine je Slovensko racionálnejšie

Za nedôstojné a zbytočné považuje český exprezident Václav Klaus rozhodnutie českej vlády pozastaviť konzultácie so slovenskou vládou. Uviedol to v rozhovore pre televíziu ta3.

Debata českého exprezidenta Václava Klausa a Petra Bielika v televízii ta3 Video Zdroj: ta3

Podľa Klausa sa v histórii vzájomných vzťahov striedali v Česku aj na Slovensku rôzne vlády, ale „vždy sme považovali intenzitu a mimoriadnosť česko-slovenských a slovensko-českých vzťahov za niečo, čo je vybraté pred zátvorku, čo sa nemôže stať predmetom práve súčasného politického boja a súboja. Teraz to páni u nás v Prahe narušili, považujem to za veľkú chybu“. Podľa Klausa to na bežných ľudí vplyv mať nebude, považuje ich za rozumných, na rozdiel od politických činiteľov.

K téme Ukrajina povedal, že v Česku sa o tom nehovorí racionálnym spôsobom. „Víťazí ‚válkychtivost‘ a my, ktorí hovoríme, prosím vás, zastavte to zabíjanie a začnite rokovať, tak sme kritizovaní,“ uviedol. Vidí to aj za rozkolom medzi vládami oboch krajín, ale podotýka, že slovenská vláda má v tom racionálnejší postoj ako česká. Českú vládu označuje pravdepodobne „za najviac proukrajinskú vládu zo všetkých na svete“. Prvou úlohou by malo byť podľa neho zastavenie zabíjania a druhou nájsť východisko zo slepej uličky, kde to dnes je.

Považuje za detinské myslieť si, že sa po dvoch rokoch bojov (a rokov predtým) dá vrátiť k bodu nula a potom rokovať. Musí sa vyjsť zo status quo (z dnešného stavu) a v rámci neho rokovať a potenciálne sa dostať k bodu nula, uviedol Klaus.