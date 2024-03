Fico na konferencii proti korupcii: Strach nám zväzuje ruky, vykopávanie dverí bez dôkazov spôsobilo na ľuďoch škody

Robert Fico na Integrity fórum 2024: Korupciu nafučali médiá, mimovládne organizácie a politickí oponenti Video

V utorok sa v priestoroch vládneho hotela Bôrik konala konferencia zameraná na boj s korupciou vo verejnej správe. Cieľom zložitých slov o koncepčnej integrite, efektívnosti prevencie malo byť zvýšenie povedomia o etickom správaní zamestnancov vo verejnom sektore a o zabránení možnosti podplácať. Teda ak sa odstráni priestor na korupciu, zmiznúť by sa malo aj korupčné správanie verejnej správy. „O korupcii sa na Slovensku veľa hovorí, prepáčte, viem o tejto krajine veľmi veľa. Ani zďaleka ten problém nie je taký, ako ho nafučali médiá, mimovládne organizácie a politickí oponenti,“ zdôraznil Fico na konferencii Integrity fórum 2024.

Dodal, že strach podľa neho zväzuje ruky pri výstavbe. „Mám nastražené uši a pozerám sa veľmi pozorne okolo mňa a musím povedať, že ani náznak netransparentného správania,“ uviedol na podujatí Integrity fórum 2024, ktoré pripravili zástupcovia odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR a tím expertov z OECD. Projekt je financovaný z Grantov EHP a Nórska.

„Korupcia ostáva témou dnešných dní. Využíva verejné zdroje, zväčšuje nerovnosť a vyzdvihuje najbohatších a najmocnejších a znižuje dôveru v inštitúcie,“ zdôraznila riaditeľka OECD pre verejnú správu Elsa Pilichowská.

Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Susan Eckeyová podotkla, že dôležité je, aby sa verejné prostriedky využívali čo najefektívnejšie. „Demokratické procesy sú veľmi dôležité pre rozvoj spoločnosti. Vieme, že občianska spoločnosť a nezávislé médiá nemajú podporu vo všetkých štátoch. Nórsko má obavy, že novinári a iní, ktorí sú aktívni v boji proti korupcii, sú zastrašovaní, väznení, a dokonca aj zavraždení, kvôli svojej práci,“ upozornila Eckeyová.

Extrémny hon na podplácačov

Pri prijímaní novely sa namiesto o zrušení ÚŠP skôr hovorilo o skrátení premlčacích lehôt pri znásilnení, no nosnou témou naďalej zostávalo znižovanie trestov za korupciu. Úrad vlády priznáva, že Slovensko v ostatných rokoch neustále klesá vo svetových rebríčkoch vnímania korupcie (index vnímania korupcie – CPI Transparency International a index kontroly korupcie Svetovej banky – CCI World Bank). Vzhľadom na tieto hodnotenia vznikla podľa vlády potreba zlepšiť postavenie Slovenskej republiky vo vnímaní korupcie a zvýšiť efektívnosť prevencie korupcie vo verejnom sektore.

S úvodným príhovorom na konferencii vystúpil premiér Fico a ten zdôraznil, že „veci sú na Slovensku veľmi jednoduché, no boj proti korupcii sa dostal do stavu, ktorý je extrémny“.

Extrémom je podľa Fica, že sa úradníci boja prijímať rozhodnutia. Aj preto podľa neho Slovensko zlyháva v čerpaní eurofondov a plánu obnovy. „Totálne represívne nasadenie proti prejavom korupcie, ktoré bohužiaľ v rokoch 2019 až 2023 končili tragickými udalosťami,“ podotkol. Vykopávanie dverí, zatváranie a obviňovanie ľudí bez dôkazov podľa neho spôsobili na ľuďoch škody.

Exprezident Policajného zboru Milan Lučanský spáchal samovraždu vo väzení po tom, čo bol v kauze Judáš obvinený z prijímania a rozdávania úplatkov. No počas ostatných štyroch rokov bolo viacero vyšetrovaní korupcie vo vládnych kruhoch. Vlani samosudca Špecializovaného trestného súdu obvinil guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra z podplácania. Sieť korupčných schém začali odkrývať kajúcnici ako bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník či Ľudovít Makó. Na základe jeho výpovede poslali do väzby exprezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, Roberta Kaliňáka a takmer tam skončil aj Robert Fico, no minulý týždeň sa Makó, ktorý posielal do väzenia najvplyvnejších ľudí na Slovensku, dočkal obvinenia. NAKA ho obvinila pre úplatky, ku ktorým sa nepriznal.

Aj kandidát na prezidenta Peter Pellegrini (Hlas) mal podľa výpovedí bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho a podnikateľa Michala Suchobu v roku 2018 zinkasovať úplatok vo výške 150-tisíc eur. Prostredníkom mal byť Miroslav Výboh, oligarcha blízky Smeru. Peniaze mali byť určené na zabezpečenie politickej podpory zákonu, ktorý by Suchobovi vydláždil cestu k mnohomiliónovej zákazke.

Ešte raz a poriadne

No snaha znížiť tresty za korupciu sa pre koalíciu zatiaľ neskončila rozhodnutím ÚS a Fico chce ísť ďalej a v apríli by mala byť do parlamentu predložená nová novela Trestného zákona.

„Za túto novelizáciu sa treba postaviť a ja sa za ňu znova postavím a urobíme opätovný pokus presadiť ju v Národnej rade,“ podotkol Fico. Naďalej je presvedčený, že drakonické dvadsaťročné tresty podľa neho nezabránia korupcii. „Odstrašujúci účinok trestu je nízky a skôr by mal trest plniť úlohu odplaty, represie, izolácie páchateľa,“ ozrejmil a zopakoval príbeh o verejnej poprave vreckových zlodejov, počas ktorej iní kradli.

„Spoliehať sa na 20-ročné tresty nie je správne, musíme nájsť efektívny systém,“ ozrejmil. Vláda podľa neho tento systém aj našla, len ho nateraz pozastavil ÚS. O tom, že koalícia bude reagovať na rozhodnutie Ústavného súdu ďalšou novelou Trestného zákona, hovoril aj poslanec Tibor Gašpar (Smer). Akú bude mať novela podobu, priblížiť nechcel a podľa neho to ukáže až čas. "Nepredpokladám, že teraz sa s tým bude niekto ponáhľať, a pôjde to v riadnom konaní,“ ozrejmil.

Mediálna prestrelka

Po tom, čo sa boj o novelu Trestného zákona presunul z parlamentu na pôdu Úradu vlády a ÚS, vyzval Fico predsedu ÚS Ivana Fiačana na odstúpenie. „Keby som mal právomoc odvolať predsedu Ústavného súdu, tak ho odvolám,“ zdôraznil premiér Fico. Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že médiá, ktoré sú podľa neho nepriateľské voči vláde, mali rozhodnutie súdu o novele Trestného zákona k dispozícii skôr ako strany v konaní.

Na druhý deň, potom ako premiér Fico obsiahlejšie reagoval na rozhodnutie ÚS pozastaviť novelu Trestného zákona, predseda súdu Fiačan zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej skonštatoval, že útoky na Ústavný súd sú podľa neho nenáležité a najmä nebezpečné pre právny štát a deľbu moci. Podľa predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka upozornil, že napádanie – nie vecná kritika – Ústavného súdu pre uplatňovanie jeho právomocí a vyhrážanie sa mu výkonnou mocou na tlačových besedách alebo individuálne politikmi je kontraproduktívne.

„Znižuje vážnosť a rešpekt k exekutíve, nehovoriac o rozpakoch z takých útokov. Tie totiž na rozhodnutí Ústavného súdu tak či onak nič nezmenia. A ani nedonútia k odstúpeniu z funkcie predsedu Ústavného súdu,“ ozrejmil pre denník Pravda.

Podľa Mazáka sú politické vyjadrenia v tomto prípade len jalovými rečami. „Nezreteľný je ich účel, navyše, sú značne nekompetentné. Ústavný súd totiž vo veci novely Trestného zákona plne uplatnil relevantné právne princípy a ústavné pravidlá platiace pre konanie pred ním. Politická vrava a silné slová na to nemajú žiaden dopad,“ ozrejmil.

Fiačan reagoval na Ficove vyjadrenia tlačovou besedou, kde ubezpečoval, že on aj sudcovia ÚS konajú autonómne, nestranne a nekonajú pod tlakom. Fiačan zastáva názor, že úloha ÚS je hájiť verejný záujem a nie záujmy politikov. Predseda súdu vysvetlil, že právomoci Ústavného súdu z neho robia mocensky veľmi silný orgán a tak to má byť. „Zároveň je veľmi zraniteľný. Nemôže vstupovať do politického ringu,“ dodal s tým, že súd sa nemôže rovnako útočne brániť proti vyjadreniam politikov.

Mazák tlačovú besedu predsedu ÚS chápe ako odkaz a vysvetlenie a zároveň skritizoval tlačové besedy takého typu, aký predviedla vládna koalícia, pretože podľa neho nemajú žiadny súvis so spravodlivosťou. „Skôr pojem spravodlivosti krivia. Spravodlivosť sa však aj v tomto rozruchu presadí. Skôr či neskôr. Na Ústavnom súde, vo vláde či v parlamente. Len cena pri takom pohŕdaní ústavnými inštitúciami môže byť zbytočne vysoká. Pre štát, spoločnosť, orgány, jednotlivcov,“ uzavrel Mazák.