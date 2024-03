KDH žiada systémové riešenia pre ambulancie. Dolinková je ochotná rokovať, vyzýva na nešírenie paniky

„Máme päť mesiacov po voľbách a, žiaľ, musíme skonštatovať, že nevidíme žiadne systémové riešenie, ktoré by mali posunúť naše zdravotníctvo dopredu,“ skonštatoval poslanec KDH Peter Stachura na tlačovej konferencii.

Namieta nedokončenú programovú vyhlášku, ktorá rozdeľuje financie v zdravotníctve. Ako podotkol, v tomto období roka by mal byť témou skôr rozpočet 2025. Výdavky vyčlenené pre ambulancie prostredníctvom vyhlášky podľa Stachuru nie sú dostačujúce.

Pre zlepšenie situácie navrhuje KDH zmeniť úhradové systémy všeobecných a špecializovaných ambulancií. Zaviedlo by aj katalóg výkonov, ktorý by spravodlivejšie nastavil financovanie v ambulantnej starostlivosti. Posilnilo by tiež kompetencie vyšších územných celkov. Sú za tiež opatrenia, ktoré by motivovali mladších zdravotníkov pracovať v ambulanciách.

Dolinková v súvislosti s vyhláškou k prerozdeleniu peňazí pre zdravotníctvo avizovala, že po medzirezortnom pripomienkovom konaní bude mierne upravená. Aktuálne sa podľa jej slov čaká na stanovisko Ministerstva financií. „Dnes odchádza list na ministerstvo financií, kde požiadame o odstránenie posledných rozporov, ktoré boli. (…) Uvidíme, ako budú odstránené,“ uviedla.

Po úpravách by malo podľa nej v niektorých oblastiach dôjsť k zvýšeniu vyčlenených prostriedkov. „Nie je pravda, že ambulancie nedostanú nič, oproti minulému roku to zvýšenie tam bude a dokonca môžem povedať, že aj čo sa týka špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti aj po úpravách po rozporovom konaní dôjde ešte k zvýšeniu,“ ozrejmila ministerka.

Dodala, že je ochotná so zástupcami ambulancií rokovať. „Ja by som bola rada, keby možno ambulancie a zástupcovia poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti nevyvolávali paniku a hovorili o nejakých poplatkoch od 1. apríla,“ podotkla.