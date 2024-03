Fico chce mať otázku RTVS vyriešenú do leta: Rozhodnutie spôsobí "politickú traumu" v opozícii

Návrhom zákona o Slovenskej televízii a rozhlase by sa mohol podľa premiéra Roberta Fica (Smer) parlament zaoberať už v apríli. Otázku telerozhlasu by chcel mať vyriešenú do leta. Vyplýva to z rozhovoru Fica pre denník Štandard. Doplnil, že v RTVS treba sprísniť kontrolné mechanizmy a zmeniť jej charakter z hľadiska právnej formy.