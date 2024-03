Vláda dostala od EK ďalší list upozorňujúci na problematickú novelizáciu trestného práva

Európska komisia poslala slovenskej vláde ďalší list, v ktorom popisuje problémy, ktoré vidí v novelizácii trestného práva. Uvádza to portál Euractiv.sk s tým, že list EK poslala deň po rozhodnutí Ústavného súdu. To podľa portálu dokazuje, že Brusel pokračuje v prísnom hodnotení aj po pozastavení niektorých častí novely Trestného zákona Ústavným súdom.

„Komisár Didier Reynders poslal 29. februára slovenskému ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi list, v ktorom uviedol problémy, ktoré Komisia zistila v súvislosti s nedávnymi zmenami a doplneniami, ako aj možnosti nápravy,“ citoval portál vyjadrenie Európskej komisie. Z obsahu listu podľa portálu vyplýva, že eurokomisia vidí v schválenej novele problémy, ktoré analyzuje aj po zásahu ÚS.

Ako strážkyňa zmlúv v EÚ má podľa Euractiv.sk právo zažalovať krajiny na Súdnom dvore EÚ za prijatie zákona, ktorý ide proti európskym pravidlám, čo môže viesť k vysokej pokute. „Od roku 2020 má tiež právo preventívne pozastaviť eurofondy krajine, ktorá ich nedostatočne ochraňuje. Na obe z týchto možností eurokomisia odkazovala v predchádzajúcich listoch," pripomína portál.

V súčasnosti podľa Euractiv.sk nie je jasné, či samotné zrušenie európskej prokuratúry, ktoré vstúpi do platnosti aj po zásahu ÚS, vyhodnotí eurokomisia ako dostatočne závažnú hrozbu na to, aby navrhla zmrazenie eurofondov. Prípadne, či spustí mechanizmus ich podmienenosti aj na základe pozastavených častí zákona. „Sankcie by totiž mala prijímať proporčne k hrozbe zneužitia eurofondov," dodal portál.

