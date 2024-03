Rodine postihnutej tragédiou samovraždy matky s dcérkou vyplácal úrad práce všetky zákonom stanovené dávky

V súvislosti s tragédiou na Liptove, keď matka spáchala samovraždu spolu so svojou zdravotne postihnutou dcérkou, minister práce Erik Tomáš (Hlas) vo štvrtok uviedol, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil rodine všetky zákonom stanovené dávky, či už išlo o príspevok na opatrovanie, kompenzačné príspevky, či iné formy pomoci.

„Je to obrovská ľudská tragédia a veľmi nás to mrzí, preto som dal okamžite preveriť, či si ústredie práce splnilo zákonné záležitosti voči tejto rodine,“ povedal Tomáš.

Minister pri tejto príležitosti uviedol, že pre rodiny v ťažkej situácii spúšťa rezort práce projekt rodinných poradní, pričom pilotný projekt s piatimi poradňami už funguje. Ministerstvo práce chce vybudovať 46 takýchto poradní, ktoré budú fungovať pod úradmi práce.

„Týmto rodinám by veľmi pomohlo, keby lepšie fungovala odľahčovania služba, ktorá je v kompetencii miest a obcí,“ dodal minister. Vo štvrtok mal minister práce stretnutie aj s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richardom Rašim (Hlas), s ktorým diskutovali o tom, ako by vedel štát pomôcť mestám a obciam s odľahčovacou službou. „Pozrieme sa na to, či vieme pomôcť lepšiemu fungovaniu tejto služby cez financovanie z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu,“ prisľúbil minister Tomáš.

Prezidentka: Tragédia pri Beňadikovej musí byť mementom

Tragédia na železničnej trati pri Beňadikovej musí byť naozaj mementom, že rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením potrebujú ďaleko väčšiu podporu a pozornosť. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti.

„Myslím na pani Zuzanu, ktorá v náručí so svojou dcérkou ukončila ich životy. Myslím na bolesť, ktorú musela zažívať, a to až tak, že ju nedokázala uniesť. S myšlienkami som s ich rodinou, priateľmi a aj smútiacimi obyvateľmi obce Beňadiková, ktorým vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ skonštatovala prezidentka.

Ako poukázala, realita životov množstva rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením zahŕňa vyčerpanie, chudobu, nemožnosť nájsť si zamestnanie, zápasy o príspevky, ktoré aspoň trochu uľahčia život, ťažkosti pri umiestňovaní detí do školy či škôlky, sociálnu izoláciu a stigmu.