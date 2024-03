Pavol Gašpar vedie SIS nezákonne, Kolíková podala podnet na generálnu prokuratúru

Pavol Gašpar vedie Slovenskú informačnú službu (SIS) nezákonne. Tvrdí to poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita, ktorá dnes podala podnet na Generálnu prokuratúru SR a žiada generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby konal a vydal protest voči rozhodnutiu o poverení Gašpara viesť SIS, ako aj voči zmene štatútu SIS z 22. februára, ktorá je podľa nej v rozpore so zákonom.

Pavol Gašpar o svojom nástupe na post námestníka SIS Video Zdroj: TV Pravda

„Tu nejde len o to, že sa obchádzajú právomoci prezidentky, ale zákon vôbec nepredpokladá, že by SIS viedol námestník a už vôbec nie, že by potom námestník mohol prevádzať svoje práva a povinnosti na ďalšieho námestníka,“ poukázala Kolíková.

Pavol Gašpar prichádza na rokovanie výboru na kontrolu činnosti SIS Video

Poslankyňa zároveň žiada odtajnenie zmeny štatútu. „Verejnosť má právo vedieť, čo v ňom je a určite to nie je nič, čo by ohrozovalo záujmy Slovenskej republiky,“ povedala. Súčasne sa obracia na SIS a chce vedieť, ako vyzerá poverenie, ktoré dostal Pavol Gašpar. Žiada tiež o informáciu, či predchádzajúci riaditeľ SIS nejakým spôsobom obmedzil právomoci námestníkov. „Domnievam sa totiž, že fakticky dnes môžu byť traja námestníci, ktorí v plnom rozsahu môžu viesť SIS a nie je medzi nimi žiadna hierarchia. Takže v tomto právnom chaose treba urobiť poriadok,“ zdôraznila Kolíková.

Čítajte viac Gašpara griloval výbor, zmeny v štatúte SIS nekomentoval. PS zvažuje podanie na Ústavný súd

Vláda na svojom rokovaní ešte 14. februára schválila návrh na vymenovanie Pavla Gašpara, syna bývalého policajného prezidenta a dnes poslanca Smeru-SD Tibora Gašpara, do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

Poslanec František Majerský (KDH) o novom námestníkovi SIS Pavlovi Gašparovi Video Zdroj: TV Pravda

Do funkcie ho musí vymenovať prezidentka. Zuzana Čaputová sa však viackrát vyjadrila, že nevidí dôvod ponáhľať sa pri takom dôležitom a zodpovednom rozhodnutí, akým je výber šéfa SIS. Vláda následne prišla na rokovanie s utajovaným materiálom meniacim štatút SIS. Ako uviedol Tibor Gašpar, zmenou štatútu vláda len reagovala na vzniknutú situáciu. Premiér Robert Fico (Smer) vyhlásil, že SIS bude mať riadne vedenie do pár dní.