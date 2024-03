Fico: Budeme rozmýšľať, ako morálne aj finančne odškodníme Hambálka

Vláda bude rozmýšľať, ako morálne aj finančne odškodní Slováka Jozefa Hambálka, ktorého Európska únia vyradila zo sankčného zoznamu. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer) na štvrtkovej tlačovej konferencii, kde sa Hambálkovi ospravedlnil. Vyradenie Hambálka zo sankčného zoznamu považuje za veľký príklad suverénnej zahraničnej politiky Slovenska.

Hambálek sa podľa Fica dostal na sankčný zoznam EÚ na základe vymyslených dôvodov. „Jeho celý podnikateľský život bol zničený pre hlúposť a nenávisť členov vlády, ktorá vládla v júli 2022, osobitne ministra zahraničných vecí, ktorý pre neho nič neurobil,“ poznamenal. Premiér zároveň vyzval orgány, aby opravili „všetky nezmysly“, ktoré napáchali Hambálkovi po júli 2022, ako napríklad zablokovanie majetku, obchodných podielov či zobratie zbraní.

Absurdnosť celého prípadu je podľa šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer) v tom, že na to, aby bol niekto zalistovaný do sankčného zoznamu, musia súhlasiť všetky členské krajiny. „Keby Ivan Korčok vtedy ako minister zahraničných vecí čo i len trošku zapochyboval o tom, čo nemecká strana urobila, nemohol byť zalistovaný náš občan. To je len potvrdením toho, že musel byť súčasťou celého prípadu, a preto zahraničná politika, ktorá bola vtedy robená Korčokom, nebola suverénna,“ poznamenal Blanár.

Európska únia zaradila na sankčný zoznam európskeho šéfa Nočných vlkov Hambálka v júli 2022. Dôvodom bola jeho podpora ruskej invázie na Ukrajinu. O jeho vyradení hovoril Fico v januári aj na stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a o žiadosti informoval aj predsedníčku eurokomisie Ursulu von der Leyenovú.

