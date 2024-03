Korupcia na Ukrajine: na Považí zostala pre podvodný obchod munícia za milióny

Unikátne zábery zostrelenia ruského prieskumného lietadla Beriev A-50 Video Zdroj: Telegram

Vlani na jeseň ukrajinské ministerstvo obrany vypísalo zákazku v prepočte zhruba za 37 miliónov eur na muníciu do mínometov. Zmluvu podľa Seznam správy podpísalo s ukrajinskou spoločnosťou Ľvovský Arsenal. Predmetom zmluvy bol nákup 30-tisíc kusov delostreleckých granátov kalibru 120 milimetrov a 50-tisíc delostreleckých granátov kalibru 82 milimetrov. Granáty však na Ukrajinu, ktorá už viac ako dva roky vedie obrannú vojnu s Ruskom, nikdy nedorazili, a stopy vedú cez Slovensko až do Prahy.

Peniaze z ukrajinského ministerstva obrany na muníciu sa zasekli a náboje do mínometov, ktoré mali putovať na ukrajinský front, zostali na Považí. „Mali prísť po tovar, neprišli, a teraz sme museli riešiť, ako to oficiálne uskladniť v bunkroch,“ zdôraznil pre Pravdu generálny riaditeľ slovenskej firmy Sevotech Ján Hodermarský. „Neprávom nás obvinili, že sme stratili peniaze,“ podotkol. Jeho spoločnosť, ktorá sídli v Starej Turej a prevádzku má v Beckove, sa okrem iného zaoberá opravou komunikačných technológií a tiež nákupom a predajom munície.

Foto: Pravda Prevádzka spoločnosti Sevotech v Beckove Prevádzka spoločnosti Sevotech v Beckove

Ľvovský Arsenal uzavrel kontrakt so slovenskou spoločnosťou Sevotech a tá potom s chorvátskou firmou WDG. Sevotech dostal od Ľvovského Arsenalu zálohu 35 percent z celkovej sumy, následne mal zaplatiť 50 percent z ceny. Nestalo sa tak. „Sevotech poslal chorvátskej WDG určitú sumu, ale nestačilo to. A potom tieto peniaze zmizli,“ spomína v rozhovore pre Seznam reportér ukrajinskej televízie Hromadske Viačeslav Kasim. Vyjadrenie zástupcov Ľvovského Arsenalu k zákazke sa podľa reportéra zohnať nepodarilo.

Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že sa stalo obeťou. Podľa Kasima však porušilo pravidlá, ktoré pre obdobné kontrakty na Ukrajine platia. Reportér priblížil, že ak chce niekto predávať ukrajinskému štátu muníciu, musí sa preukázať platnou licenciou zo štátu, odkiaľ ju chce kúpiť. Podotkol, že firma Ľvovský Arsenal žiadnu takú licenciu v Chorvátsku nemala a ukázala len licenciu Sevotechu pre Slovensko. Ukrajinská spoločnosť dokonca ani nemala skúsenosť s dodávaním zbraní alebo munície.

Generálny riaditeľ Sevotechu Hodermarský nechcel priblížiť, o koľko mínometných nábojov ide, no potvrdil, že objednávka sa zasekla po tom, čo z obchodu ukrajinská strana vycúvala. Teraz majú muníciu pre Ukrajinu na Považí a museli riešiť, čo s ňou.

Ministerstvo obrany pod vedením Roberta Kaliňáka (Smer) nešpecifikovalo, či sa prípadom zaoberá, a do uzávierky na naše otázky neodpovedalo.

Množstvo munície, ktoré zostalo na Slovensku, sa z medializovaných súm podľa odborníka v oblasti bezpečnostnej politiky a bývalého ministra obrany Martina Sklenára určuje ťažko. Závisieť môže od toho, aký počet nábojov sa naraz kupoval. Rozhodne však podľa neho nepôjde o „jednu paletu“ nábojov, ale o tisíce kusov.

Ako sa skladuje munícia Skladovanie munície upravuje legislatíva o nakladaní s výbušninami. Všetky firmy, ktoré s muníciou a výbušninami pracujú, musia mať povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom. Ak preukážu, že podmienky spĺňajú, vydá im ho obvodný banský úrad alebo Hlavný banský úrad, priblížil Pravde bývalý minister obrany Martin Sklenár. Samotné ministerstvo obrany podľa Sklenára do stráženia munície nezasahuje, pokiaľ nejde o firmu, ktorá je priamo zriadená rezortom. „Je to na zodpovednosti tej firmy,“ podotkol. Dôležité sú bezpečnostné zóny, v ktorých sa munícia skladuje. Na uskladňovanie na povrchu a na uskladňovanie v zemi, napríklad v zapustených murovaných skladoch či v kovových kontajneroch, sú odlišné požiadavky, ktoré upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Spresňuje, ako má priestor vyzerať, aké má mať rozmery, či má byť umiestnený pod kopcom, koľko v ňom môže byť munície a ako ďaleko má byť od obytnej zóny. „Každý jeden objekt musí byť samostatne posúdený preto, aby experti, ktorí posudzujú bezpečnosť, mohli potvrdiť, že v prípade, ak by sa tam niečo udialo, je zaručená najvyššia úroveň bezpečnosti,“ priblížil Sklenár.

Čo odhalila SBU

Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v spolupráci s ukrajinským ministerstvom obrany začala prípad vyšetrovať a zistila, že ide o podvod s verejnými prostriedkami. Podľa vyšetrovania boli do obchodu zapojení bývalí a súčasní úradníci ministerstva obrany a šéfovia pridružených spoločností, uvádza sa na webe SBU.

Podľa informácií bezpečnostnej služby sa úradníci pri nákupe 100-tisíc mínometných nábojov pre Ozbrojené sily Ukrajiny pokúsili ukradnúť takmer 1,5 miliardy hrivien, v prepočte 35,6 milióna eur. V auguste 2022 úradníci podľa vyšetrovateľov uzavreli zmluvu o nákupe veľkoobchodnej dodávky delostreleckých nábojov s dodávateľom zbraní Ľvovský Arsenal. Ukrajinské ministerstvo potom celú sumu previedlo na účty spoločnosti.

„Po získaní finančných prostriedkov vedenie spoločnosti previedlo časť peňazí na účet zahraničnej obchodnej štruktúry, ktorá mala dodať objednanú muníciu na Ukrajinu. Tá však do nášho štátu neposlala ani jeden delostrelecký granát a prijaté finančné prostriedky boli prevedené na účty inej spriaznenej štruktúry na Balkáne,” uviedlo.

SBU korupčnú schému nákupu munície v decembri rozbila a v Kyjeve zadržali vedúceho jedného z hlavných oddelení ministerstva obrany, ktorý bol do tohto obchodu zapojený. Vyšetrovatelia úradníka podozrievajú, že v decembri 2023 podpísal dohodu s exportnou spoločnosťou o nákupe veľkoobchodnej dodávky delostreleckých granátov pre ukrajinských obrancov.

Foto: Pravda Spoločnosť Sevotech má svoju prevádzku v obci Beckov Spoločnosť Sevotech má svoju prevádzku v obci Beckov

Časť peňazí je dodnes kvôli vyšetrovaniu zmrazená na účtoch Ľvovského Arsenalu. Peniaze, ktoré firma poslala za hranice, však podľa ukrajinskej strany zmizli. Časť financií mala putovať na účet zástupcov firmy WDG pri pražskej Podnikateľskej družstevnej záložni, v ktorej figuruje český podnikateľ Kamil Bahboun.

Reportér portálu Seznam Správy Janek Kroupa zistil, že podnikateľ Bahboun pritiahol do obchodu s Ukrajinou majiteľa spoločnosti WDG Zvonka Zubaka, ktorý obchoduje so zbraňami spolu so synom Matiasom. Seznam píše, že to mal byť podnikateľ Zubak, kto mal muníciu Ukrajine dodať. Prípad podvodu so štátnymi peniazmi tak siaha až k susedom.

Piati obvinení

Ukrajinské ministerstvo obrany napokon granáty nakúpilo priamo od výrobcu. Ukrajinská antikorupčná jednotka obvinila v prípade celkovo päť osôb – bývalých a súčasných šéfov odboru vojensko-technickej politiky ministerstva obrany, šéfa a obchodného riaditeľa spoločnosti Ľvovský Arsenal, ako aj ich komplica – zástupcu zahraničnej obchodnej štruktúry. Hrozí im až 12 rokov väzenia.

Podľa uznesenia o vznesení obvinenia zástupca slovenskej firmy Sevotech Oleksii Khoroshaiev, ktorý je v jej dozornej rade, v septembri 2022 skontroloval tovar v priestoroch chorvátskej spoločnosti.

Fotografie následne zaslal Ľvovskému Arsenalu a na ministerstvo obrany. Potom zamestnanci ukrajinského rezortu schválili komerčný návrh na nákup mínometných nábojov. V novembri úradníci, ktorí si boli vedomí, že nedôjde k dodávke, podpísali zmluvu na nákup 100-tisíc nábojov v hodnote 1,3 miliardy ukrajinských hrivien bez DPH.