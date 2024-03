Bitka o prenájmy: Ako drahé hypotéky ovplyvnili trh a dostupnosť bývania a čo nás čaká v budúcnosti?

Drahé a nedostupné hypotéky v posledných mesiacoch spôsobili aj rast cien a nedostupnosť prenájmov. Konštatuje Ján Palenčár z asociácie realitných agentúr. „Táto situácia pretrváva dodnes, aj keď musím povedať, že situácia v oblasti kúpy nehnuteľností sa oproti roku 2023 zlepšila. To znamená, že môže prísť k určitej stabilizácii v sektore nájomného bývania“ hovorí šéf asociácie.

„Ten kto si chce prenajať nehnuteľnosť aj musí rýchlo konať, lebo ponuky z realitných portálov veľmi rýchlo miznú. Do dňa, do dvoch sú zaujímavé ponuky prenajaté,“ dodáva analytik zo spoločnosti Wilusa Viktor Obtulovič, ktorý má však zároveň pre tých, ktorí by na kúpu nehnuteľnosti aj mali peniaze, ale vyčkávajú, jednoznačnú radu. „Klient, ktorý je rozhodnutý, že chce kúpiť nehnuteľnosť má teraz tie najideálnejšie podmienky čo sa týka kúpnej ceny, takže určite sa mu to teraz oplatí,“ tvrdí analytik.

Aký teda očakáva vývoj na trhu Ján Palenčár? „Situácia bude o rok, rok a pol určite náročnejšia práve z dôvodu zvýšenia záujmu o kúpu nehnuteľnosti a väčšieho tlaku na zvyšovanie cien,“ predpovedá Palenčár.

Viac si vypočujte v podcaste denníka Pravda.

Ďalšie podcasty Pravdy