Šutaj Eštok: Nie som fanúšikom elektronických volieb, nebudem v projekte digitalizácie pokračovať

Digitalizácia volebného procesu nie je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka momentálne to, čo aktuálne Slovensko potrebuje. „Aj z hľadiska citlivosti volieb a celkového nastavenia. Tak ako som fanúšikom digitalizácie všetkých moderných technológií, tak nie som fanúšikom elektronických volieb. Nebudeme preto v tomto projekte digitalizácie volieb pokračovať,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA minister. Túto úlohu si do programového vyhlásenia vlády dala práve predchádzajúca vláda.

Minister vnútra Šutaj Eštok o protestoch, špeciálnej prokuratúre a migrantoch Video

Šutaj Eštok je presvedčený o tom, že na Slovensku sú podstatnej dôležitejšie veci, ktoré ľuďom skôr pomôžu v rámci elektronizácie a digitalizácie. „Voľby sú tak významná udalosť, že by sa to nemalo iba stať, že niekde z domu si niečo naklikám. Občan potrebuje cítiť, že ide rozhodovať o svojej budúcnosti,“ zdôraznil s tým, že aj mladí ľudia musia cítiť podľa neho pocit zodpovednosti, že to nie je počítačová hra, že rozhodovanie o krajine je extrémne dôležité a má to svoje následky.

„Ukázalo sa to napokon aj v roku 2020, keď si časť spoločnosti myslela, že budem voliť Igora Matoviča, bude aspoň sranda. Ukázalo sa, že zrazu im tá politika narazila do života. To boli podnikatelia, to boli ľudia pracujúci v gastro a ďalší, a ďalší, ktorých priamo zasiahlo rozhodovanie kľúčových ľudí v štáte. Vtedy sme si hovorili, že či toto vôbec je možné, že sa takéto niečo môže udiať. Takže, voľby sú určite zodpovednosťou a treba k tomu aj takto pristúpiť,“ uzatvoril minister vnútra.