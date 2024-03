Slovenskí novinári petíciou podporili zachovanie nezávislosti RTVS

Text petície: "Vláda Roberta Fica chce ovládnuť verejnoprávnu RTVS a zmeniť ju na vládny propagandistický kanál. Aj v minulosti vyvíjali vlády tlak na RTVS, ovplyvňovali spravodajstvo cez svojich nominantov, sťahovali redaktorov z obrazovky, zastavovali investigatívne relácie, ale okrem mečiarizmu to nikdy predtým nerobili tak priamo, ako to teraz robí Fico.

Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý pripravila ministerka Martina Šimkovičová, legalizuje politické zásahy do fungovania verejnoprávnych médií. Vytvorenie programovej rady je zjavným pokusom o priamu cenzúru.

Verejnoprávnosť neznamená servilnosť. Neznamená ani stratu odvahy a snahy kontrolovať vládu.

Útok na RTVS je súčasťou Ficovho veľkého útoku na všetky slobodné médiá. Fico a jeho vláda chcú vládnuť bez akejkoľvek kontroly verejnosti. Aj preto odmietajú odpovedať na otázky, aj preto útočia na novinárov, platia a podporujú dezinformátorov.

O zvýšení kvality RTVS je, samozrejme, rozumné diskutovať. Ale vládny návrh nie je diskusiou. Preto podporujeme kolegov a kolegyne v RTVS, ktorí sa odmietajú stať súčasťou Ficovho plánu.

Stojíme pri vás!"

.......

Beata Balogová, šéfredaktorka SME Peter Bardy, šéfredaktor Aktuality Matúš Kostolný, šéfredaktor Denník N Lukáš Diko, ICJK Peter Palovič, šéfredaktor spravodajstva Rádio Expres Štefan Hríb, šéfredaktor .týždeň Marcela Šimková, šéfredaktorka Hospodárske noviny Filip Minich, Refresher Miroslava Kernová, O médiách Jaroslav Vrábeľ, šéfredaktor Korzár József Gazdag, šéfredaktor Vasárnap Peter Dlhopolec, šéfredaktor The Slovak Spectator Zoltán Szalay, šéfredaktor Napunk Lucia Okšová, šéfredaktorka Forbes Slovensko Jana Krescanko Dibáková, TV JOJ Monika Tódová, Denník N Braňo Závodský, Rádio Expres Zuzana Kovačič Hanzelová, Denník SME Jakub Filo, SME Peter Sabo, Aktuality.sk Konštantín Čikovský, Denník N Ján Petrovič, Aktuality Pavel Knapko, Forbes Arpád Soltész, publicista Roman Pataj, Denník N Milan Čupka, Forbes Slovensko František Kvarda, Hospodárske noviny Peter Matijek, Forbes Martin Behul, Aktuality.sk Oliver Brunovský, Denník N Katarína Šelestiaková, Hospodárske noviny Miloslav Šebela, Sportnet Jozef Tvardzík, SME Veronika Prušová, Denník N Patrik Sopóci, SME Peter Kováč, SME Matúš Baňovič, Closer Tímea Krauszová, Closer Eduard Starkbauer, Closer Soňa Jánošová, SME Adam Novosad, Closer Adriána Heglasová, Forbes Jozef Andacký, SME Michaela Terenzani, SME Marek Moravčík, SME Michal Katuška, SME Dávid Tvrdoň, SME Zuzana Kizáková, SME Daniela Hajčáková, SME Eva Frantová, SME Lucia Žitňanská, SME Marek Franko, SME Viktor Kiššimon, SME Martin Vančo, SME Miroslava Pánik, Forbes Jana Hvozdovičová, SME Jana Hambálková, SME Jozef Ryník, Index Michaela Dúbravka Džomeková, SME Mária Benedikovičová, Denník N Otakar Horák, Denník N Peter Kováč, Denník N Matúš Demiger, Denník N Michaela Kunka Barcíková, Denník N Kristina Böhmer, Denník N Tomáš Vasilko, Denník N Ján Filip, Denník N Jana Shemesh, Denník N Denisa Funtíková, Denník N Tomáš Čorej, Denník N Jana Čevelová, Denník N Denisa Gdovinová, Denník N Ivan Haluza, Denník N Miroslav Moško, Denník N Michal Deliman, SME Marianna Onuferová, Denník N Miroslav Čevela, Denník N Štefan Bugan, Denník N Denisa Čimová, Denník N Ondrej Lauko, Denník N Daniela Krajanová, Denník N Michal Šášky, Denník N Jana Sedláková, Denník N Filip Struhárik, Denník N Iveta Tanoczká, Denník N Alina Graffyová, Novyny.sk Natália Žáková, Denník N Tomáš Benedikovič, Denník N Márk Finta, Napunk Tomáš Grečko, Denník N Kristína Kúdelová, SME Martina Havranová, FORBES Zuzana Vitková, Denník N Veronika Szűcs Rajničová, Denník N Šimona Tomková, Denník N Veronika Munk, Denník N Oliver Rehák, Denník N Andrej Sarvaš, Denník N Zsuzsanna Bilás, Napunk Norbert Hegedüs, Napunk Martina Koník, Denník N Soňa Mäkká, Denník N Ľubomír Mäkký, Hiking.sk Michal Dudoň, SME Barbora Mareková, SME Nataša Holinová, SME Juraj Fellegi, SME Tomáš Vašuta, SME/INDEX Branislav Benčat, Index Jana Maťková, SME Simona Gulisova, Forbes Peter Getting, SME Jana Močková, Denník N Štefan Straka, SME Ondrej Podstupka, SME Miroslav Gupka, SME Anna Krištofčová, SME Barbora Paľovčíková, SME Lukáš Onderčanin, SME Kristína Janščová, SME Tamara Peterková, Forbes Slovensko Tomáš Nejedlý, Forbes Michaela Žureková, SME Andrea Drínová, Denník SME Danka Ježíková, Denník N Bianka Masaryková, Denník N Michal Červený, Denník N Dušan Karolyi, Denník N Patrik Garaj, Denník N Radoslava Baňovič Morongová, Closer Marta Ďurianová, SME prílohy Adam Blaško, Sme Daniel Bernát, SME Marek Chorvatovič, Denník N Veronika Orviská SME Peter Apolen, Forbes Katarína Kováčiková, Aktuality.sk Simona Kováčiková, SME Petra Ševčíková, SME David Žák, Aktuality.sk Iveta Straňáková, SME Martina Beňová, Aktuality.sk Ján Krempaský, SME Peter Blaško, Hospodárske noviny Radoslav Petrík, Hospodárske noviny (HNauto) Katarína Kozinková, SME Alžbeta Pňačeková, Hospodárske noviny Ivan Szabó, Hospodárske noviny Štefan Chovanec, Hospodárske noviny Katarína Runnová, Aktuality.sk Branislav Wáclav, Aktuality.sk Gabriela Alenová, HN Katarína Jakubjaková, SME Veronika Szabová, Aktuality.sk Mário Blaščák, Hospodárske noviny Viktor Hlavatovič, SME Marián Bušša, Hospodárske noviny Boris Vanya, Sportnet.sk, SME Ivan Janiga, Hospodárske noviny Petra Uhráková, Hospodárske noviny Filip Mišudík, Hospodárske noviny Martin Marko, Hospodárske noviny Martin Laczko, Hospodárske noviny Martina Bednárová, Brainee.sk Miroslav Kamody, Brainee Vitalia Bella, Denník N Miro Kern, Denník N Jaroslav Repák, Aktuality Agáta Staneková, Hospodárske noviny Renáta Zelná, SME Patrik Koreň, Hospodárske noviny Alexander Adamecký, Hospodárske noviny Ján Kováč, Denník N Mira Sojková, Aktuality.sk Marek Legéň, Denník N Denisa Ballová, Denník N Zuzana Kollárová, Denník N Radoslav Tomek, Denník N Viktória Revajová, Brainee Jaroslav Barborák, Aktuality Denisa Dovičovičová, Aktuality.sk Lívia Slynková, HNonline Iva Zigová, Aktuality Kristína Braxatorová, Hospodárske noviny Zuzana Šifra Matuščáková, Forbes Ivana Páleníková, Hospodárske noviny Vladimír Šnídl, Denník N Filip Obradovič, Denník N Marek Bažík, Denník N Jozef Jakubčo, SME Andrej Kuzmány, SME Marko Erd, SME Karolína Kiripolská, ICJK Jana Ogurčáková, Korzár Lukáš Čelka, Refresher Zuzana Dzvoníková, Hospodárske noviny, Horeca Eva Štefanková, ICJK Pavel Vrbičan, Rádio Expres Marián Koreň, euractiv.sk Irena Jenčová, euractiv.sk Barbara Zmušková, euractiv.sk Natália Silenská, euractiv.sk Mirek Tóda, Denník N Dominik Vetrák, Refresher Pavol Krasko, Hospodárske noviny Peter Hanák, Aktuality.sk Radka Minarechová, The Slovak Spectator Barbora Fábryová, Refresher Mariana Tokolyová, moderátorka spravodajstva Rádia Expres Marek Kramara, správar Rádia Melody Tomáš Škarba, Rádio Expres Martin Rendek, Hospodárske noviny Tomáš Hrivňák, Denník N Pavol Štrba, Denník N Natália Jabůrková, TV Joj Šimon Kern, spolupracovník Denníka N Luba Lupka Tomášikova, Radio Rock Soňa Ševčíková, Denník N Ema Stanovská, Closer Martina Kláseková, Denník N Andrej Matišák, Pravda Denisa Hopková, Aktuality.sk Stanislava Bruncviková, šéfredaktorka Rytmus života Veronika Vandrašeková, Chvíľka pre teba Ivan Drábek, Pravda Martin Vonšák, SME Lenka Haniková, Korzár Gabriel Bogdányi, magazín Slovenská atletika a web www.atletika.sk Tina Sikorová Čorná, publicistka Gábor Czímer, Új Szó Martin Šútovec, Denník N Juraj Huba, šéfredaktor poľnoinfo.sk Eva Thonhauserová, Refresher Romana Hlavanda Gogová, Hospodárske noviny Peter Madro, Pravda Marian Niton, Pravda Kamila Šebestová, Denník N Sofia Prétorová, Pravda Veronika Galvánková, Hospodárske noviny Dominika Čillíková, Denník Pravda Tomáš Bakoš, Pravda Marián Repa, Pravda Jakub Michalec, Pravda Lucia Lauková, Pravda Zoltán Rácz, Pravda Tomáš Zemko, Pravda Anna Novotná, Korzár Robo Hakl, aktuality.sk IVAN FUNTEK, RÁDIO MELODY Nina Bacharová, Pravda Zsolt Beke, Napunk Juraj Javorský, Denník N Júlia Kováčová, Žilinak.sk Bernadetta Čaranová, Trnavak.sk Branislav Fábry, Mediak Andrej Šimončič, Hospodárske noviny Zdeno Gáfrik, Pravda Martin Kasarda, Magazín o knihách Denisa Šútorová, Refresher Andrej Bančanský, SITA Paulína Paprčková, Nitrak.sk Adam Pálka, web Pravda.sk Aneta Gospičová, Refresher Jana Andelová, ozdravme