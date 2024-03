Danko: Možnosť prerokovať zákon o RTVS v skrátenom konaní je otázkou do diskusie

Možnosť prerokovať návrh zákona týkajúci sa zmien v RTVS v skrátenom legislatívnom procese je otázkou do diskusie. V pondelok to uviedol predseda SNS Andrej Danko, v reakcii na vyjadrenia predsedu vlády a lídra Smeru Roberta Fica.

Šimkovičová, Danko a Taraba k zmenám v RTVS Video

„RTVS je pre nás principiálna téma,“ zdôraznil Danko. Je presvedčený, že zmeny v inštitúcii sú nevyhnutné. „Ak to bude tak, že štát po zrušení koncesionárskych poplatkov bude dávať donekonečna 150– až 170 miliónov eur a tam to bude niekto štedro rozdávať, tak ten model zmeniť treba,“ zdôraznil. Uviedol pritom, že zmena je potrebná „kvôli tým, ktorí v RTVS pracujú“, ale aj pre samotný mediálny trh, aby ňom fungovali súkromné médiá a zároveň RTVS „nežila v hlbokom socializme“.

Premiér Robert Fico (Smer) si myslí, že pri zmenách v zákone týkajúcom sa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sú naplnené podmienky na ich prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to počas víkendu vo videu na sociálnej sieti. Dodal, že o prerokovaní zmien v zrýchlenom režime ešte budú hovoriť v koalícii.

Protesty v Bratislave a Košiciach Video 15.3.2024 / Zdroj: tasr

Podľa návrhu zákona, ktorý Ministerstvo kultúry SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, by sa súčasná inštitúcia nemala formálne rozdeliť. Zmenou má však prejsť kreovanie orgánov inštitúcie, na ktoré má mať najväčší vplyv rezort kultúry a väčšina v parlamente. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom ako doplnok financovania.

Dôvodom na zmeny je podľa predkladateľov potreba posilnenia finančnej stability telerozhlasu, ako aj fakt, že inštitúcia nedokázala po rokoch fungovania svojím obsahom a činnosťou preukázať, že je skutočne verejnoprávna. Opozícia návrh ostro kritizuje, vidí v ňom pokus o politické ovládnutie RTVS a jej pretvorenie na propagandistické médium súčasnej vlády. Na negatívny dôsledok zmien upozornila aj prezidentka Zuzana Čaputová, poukazuje na rozpor s legislatívou EU.