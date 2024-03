Čo sa dialo po prvom dueli prezidentských kandidátov: Korčok hovoril o čudnej kampani, Pellegrini sa porovnával s Bidenom

Príchod Korčoka a Pellegriniho na prezidentský duel Video Zdroj: TV Pravda

Debata Pellegrini – Korčok sa mala začať o pol deviatej večer, kandidáti však prišli pred budovu televízie Markíza v polhodinovom predstihu. Ako prvý sa doviezol bývalý šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok. Novinárom krátko odkázal, že v debate by chcel komunikovať najmä svoje priority a víziu. „Dáme nejakú ponuku občanom Slovenskej republiky, aby sa správne rozhodli, akú chcú mať hlavu štátu. O tom by sme sa dnes večer mali o tom rozprávať,“ odpovedal na otázku, čo od duelu očakáva.

O minútu neskôr prišla aj limuzína predsedu Národnej rady. Takisto sa pred televíznou debatou vyjadril iba stručne: „Očakávam štandardný duel, taký, akých som absolvoval už množstvo. Ja si myslím, že ľudia si nemajú vyberať prezidenta podľa toho, ako sa dvaja kandidáti vedia hádať, ale podľa toho, čo prezentujú,“ uviedol Pellegrini.

Hlavne témy

Obaja kandidáti dostali od televízie 20-minútový priestor odpovedať na otázky. Väčšiu časť svojich prejavov Pellegrini a Korčok venovali diskusii o zahraničnopo­litických otázkach a situácii na Ukrajine. Markíza Pellegrinimu pripomenula jeho staršie výroky z minulého roka, keď na tlačovej besede hovoril o potrebe podpory a dodávok zbraní pre nášho suseda, ktorý sa bráni ruskej agresii. „Ja si za tými výrokmi stojím, ale dnes sme už o rok ďalej a situácia sa vôbec nepohla lepším smerom,“ reagoval Pellegrini. Slovensko už dnes podľa neho nemá ako Ukrajine pomôcť a nasleduje snaha o mier.

„Zakrývate to podstatné, pokiaľ ide o Ukrajinu. Vy hovoríte o mieri, ale to je kapitulácia, to je niečo, čo nechcú slovenskí občania,“ oponoval Korčok. Doplnil, že ani on si neželá nič iné ako mier a nezávislú Ukrajinu. Pellegrinimu tiež pripomenul, že koalícia ešte žiadnu mierovú iniciatívu nepredložila.

Ivan Korčok v debate reagoval aj na kauzu agentúry Evka, ktorá sa vyskytla počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Tvrdil, že síce výber loga za 200-tisíc obhajoval, ale o ňom nerozhodoval, lebo v tom čase pôsobil iba ako štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí pod vedením Miroslava Lajčáka. Opakuje, že kauzu agentúry Evka na neho vyťahujú, lebo nemá v živote žiadnu inú.

Pellegrini musel v debate reagovať na tabuľu hanby, ktorú zverejnil Hlas v reakcii na schválenie obrannej dohody s USA minulou vládou. Hlas a Smer boli proti. Vláda Roberta Fica dohodu rušiť neplánuje. Korčok pripomenul, že na dohode začala pracovať vláda Smeru v roku 2016 až 2020 a tiež schválila kúpu amerických stíhačiek F-16.

Témou tiež bolo vymenovanie nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Korčok vyhlásil, že ak by sa stal prezidentom, nevymenoval by Pavla Gašpara za riaditeľa tejto inštitúcie. Pellegrini si myslí, že prezident nemá iné možnosti ako vymenovať šéfa SIS, ak spĺňa všetky zákonné podmienky.

Čudná kampaň a porovnanie s Bidenom

Ivan Korčok, ktorý po debate odchádzal ako prvý, ju zhodnotil ako férovú. Uviedol, že v rámci svojej kampane urobil maximum. „Naozaj som prešiel Slovensko. Využil som každý jeden priestor, ktorý bol zo strany médií. Snažil som sa komunikovať tam, kde sa dalo. Áno, tá kampaň bola čudná a to aj z toho dôvodu, že nebola ochota u kandidátov resp. jedného kandidáta ísť do intenzívnejšej diskusie, ale ja toto vnímam tak, že je to už za nami,“ uviedol.

Podľa Korčoka tiež neférové vo volebnej kampani bolo to, že sa nerobila „rovnými zbraňami“. „Keď vidíme, akým spôsobom sú kampane financované, ktorá je prehľadná a ktorá nie. Každý si môže prečítať, kde sme minulý týždeň tankovali, koľko sme zaplatili za prenájom miestností. Takže si myslím, že toto nie je celkom rovný súboj,“ zhrnul. Prezradiť plány s kampaňou v prípade, že sa dostane do druhého kola prezidentských volieb, nechcel.

Peter Pellegrini po debate uviedol, že mu chýbala najmä diskusia o všeobecných hodnotách. „Ja predsa do politických diskusií chodím. Takže by som povedal, že dnes to bolo vážnejšie, elegantnejšie a profesionálnejšie spravené Na telo (relácia TV Markíza – pozn. redakcie) a tiež sú to vždy ťažké diskusie,“ zhodnotil. „Už som zažil v politickej kariére vrcholy aj pády. Možno kampaň v 2. kole bude viac o mobilizácii a pripomenutie, aby ľudia nezostali sedieť doma, aby voliť išli,“ mysli si predseda parlamentu.

Nemá problém s tým, že líder koaličnej strany Andrej Danko sa vzdal kandidatúry v prospech Štefana Harabina. „Rešpektujem to, pán predseda Danko dával dlhodobo najavo, že má inú predstavu o prezidentskom kandidátovi,“ uviedol Pellegrini. To_ že momentálne je predsedom Národnej rady a z tohto postu kandiduje, podľa Pellegriniho nie je výhodou, ale štandardnou situáciou. „Inak by aj Joe Biden musel teraz povedať, že prestáva byť prezidentom Spojených štátov, lebo ide do novembra súperiť s Donaldom Trumpom. Alebo by, podľa tejto logiky, musel každý jeden župan v tejto krajine, ktorý obhajuje svoj post, povedať, že sa vzdáva funkcie,“ poznamenal.

Ďalšia debata prezidentských kandidátov sa má uskutočniť v stredu, teda v posledný deň pred volebným moratóriom. Odvysiela ju verejnoprávna televízia RTVS, do debaty sú pozvaní všetci desiati uchádzači o post hlavy štátu.