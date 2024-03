Zamestnanci nemocnice kritizujú evakuačný systém. Zabudli ste na deti a imobilných, tvrdia no podľa Dolinkovej šíria dezinformácie

Ministerka Dolinková: LOZ šíri dezinformácie, evakuácia prebehla podľa predpisov Video

Na bezpečí pacientov nepridáva ani fakt, že hasiči dokážu vytiahnuť evakuačnú plošinu len do výšky šiesteho poschodia. Nedostatok funkčného evakuačného plánu a zablokované okná tak predstavujú nebezpečenstvo pre novorodencov či pacientov pripútaných na lôžko.

Požiar v UNLP vypukol 7. marca, no zápach po ňom je i naďalej prítomný. Lekárske odborové združenie (LOZ) skritizovalo ministerstvo zdravotníctva, že ani dva týždne od uhasenia nezorganizovalo žiadnu hĺbkovú kontrolu evakuačných systémov. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) síce prisľúbila návštevu na zhorenom oddelení, no vzhľadom na to, že situáciu nevyhodnotila ako zlú, neprišla.

LOZ však upozorňuje, že podobne vysoké budovy nemocníc ako v Košiciach sa nachádzajú aj v Banskej Bystrici či v bratislavskom Ružinove. Aj v nich je podľa LOZ ohrozené bezpečie pacientov v prípade nešťastia.

Požiar v košickej nemocnici Video

Na Slovenské pomery je UNLP nová nemocnica, hoci má 43 rokov. Po celý čas pritom existuje bez rozsiahlejšej investície do obnovy. Podľa LOZ je požiar poslednou výstrahou a odborári hovoria o významnom ohrození pacientov, ako aj zdravotníkov.

Prípad je zatiaľ v štádiu riešenia. Pôvod požiaru nie je oficiálne potvrdený, no podľa predsedu LOZ Petra Visolajského naplno odhalil problém druhej najdôležitejšej nemocnice.

Neuzatvorené zostávajú aj sťažnosti rodičiek zo 16. a 17. poschodia, že deti počas evakuácie zostali na oddeleniach JIS, hoci matkám povedali, že ich presunuli. Postup kritizujú aj zamestnanci, riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa sa však s názorom zamestnancov nestotožňuje. „Vnímame vyjadrenia LOZ za zavádzajúce, účelové a za politikárčenie. Aktuálne totiž prebiehajú vyšetrovania udalostí zo strany orgánov činných v trestnom konaní, takže k žiadnym otázkam ani k žiadnym záverom sa aktuálne nedá vyjadriť a nemôžeme sa k nim vyjadriť,“ ozrejmil Beňa. Nemocnica podľa Beňu pravidelne organizuje preškoľovanie personálu v oblasti BOZP. Okrem toho sú podľa neho zabezpečené aj ostatné povinné smernice.

„Z aspektu protipožiarneho zabezpečenia má nemocnica k dispozícii všetky interné smernice, ktoré sú potrebné. Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti máme požiarno-evakuačný plán, požiarny štatút, smernice pre mimoriadne udalosti. Týmito internými predpismi sa nemocnica riadi a sú absolútne aktuálne a platné,“ dodal Beňa, ktorý pripomenul, že budova funguje od 80. rokov minulého storočia.

Ministerka zdôraznila, že od požiaru je s nemocnicou v kontakte. „Bola som ubezpečená, že boli spustené všetky evakuačné plány a urobili sa všetky kroky, aby nebola ohrozená starostlivosť o pacientov.

Dolinková podotkla, že požiadala nemocnice o predloženie evakuačných plánov. „Odmietam tvrdenia, že to nemáme pod kontrolou alebo že to spôsobil fakt, že nemocnica nedostala peniaze z plánu obnovy,“ skonštatovala. LOZ podľa nej šíri paniku a dezinformácie. Pri výstavbe pre ňu zostáva ako priorita koncová nemocnica v Bratislave a nemocnice v Martine a Banskej Bystrici. V Košiciach pripustila financovanie rekonštrukcie, nová nemocnica v metropole východu však nateraz v plánoch nie je.

Evakuovali polovicu ľudí

Požiar bol nahlásený 7. marca okolo pol jednej v noci. Vypukol na štvrtom poschodí – psychiatrickom oddelení nemocnice na Triede SNP. Zaisťovateľ určil ako príčinu požiaru manipuláciu s otvoreným ohňom. Požiar bol veľmi rýchlo eliminovaný, problémom bolo najmä následné veľmi výrazné zadymenie.

Z monobloku evakuovali 404 zo 766 ľudí. Podľa hasičov sa pri požiari v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí, výšku priamej škody predbežne určili na stotisíc eur. Osobu, ktorá mala požiar spôsobiť, polícia obvinila.

„Ak by sa takýto požiar zopakoval, personál nedokáže svojich pacientov zachrániť. Postavíme budovu a 40 rokov s tým nepohneme, ani rozvody, ani elektrina a ani zabezpečenie,“ zdôraznil Visolajský. Podľa neho chýba funkčný evakuačný plán, únikové schodisko bolo zadymené a hrozilo, že pacienti budú odpojení od elektriny a kyslíka.

Budova nemocnice je podľa odborárov pre pacientov aj pre personál nebezpečná. Kritizujú tiež, že jej chýba evakuačný plán. Upozornili, že pacienti pripútaní na lôžko, novorodenci aj personál z vyšších poschodí mali pri požiari problém s evakuáciou. Okrem zhorenia podľa nich v nemocnici pri požiari hrozilo riziko udusenia, pretože niektoré okná sa nedali otvoriť. „Nechceme si predstaviť, ak by sa požiar rozšíril ďalej. Mohlo by sa to skončiť tragicky,“ skonštatoval neurológ a predseda LOZ UNLP v Košiciach Peter Zimmermann.

„No problémom bolo schodisko, po ktorom sa len náročne prevážajú stovky pacientov na lôžkach,“ zdôraznil neurológ a predseda LOZ UNLP v Košiciach Peter Zimmermann. Dodal, že tentoraz bol požiar relatívne malý, pretože zachvátil len jedno oddelenie, no v prípade opätovného väčšieho požiaru sa zamestnanci obávajú, že by sa nemuseli viac vrátiť k rodinám. V súčasnosti podľa zamestnancov v nemocnici naďalej nefunguje psychiatrické oddelenie, z ktorého boli pacienti presunutí na urologickú a internú kliniku. V nemocnici tiež podľa ich slov stále cítiť dym. „Riaditeľstvo udáva, že sa to rieši a vyšetruje. My osobne tam nevidíme žiaden pohyb alebo zmenu,“ skonštatoval Zimmermann.

Hasiči sa so záchrannou plošinou vedia dostať len po ľudí zo šiesteho poschodia a tak sa ležiaci pacienti pripútaní na lôžko či bezbranní novorodenci nemajú ako dostať z budovy von. „Pacienti nemajú žiadnu šancu utiecť pred ohňom alebo zadusením,“ upozornil vedúci lekár ortopédie košickej nemocnice Ján Pobeha. Problémom je najmä to, že v starej budove sa nedajú otvoriť okná. Buď sú pokazené, alebo zablokované.

Emília Hijová z novorodeneckej kliniky priblížila, ako z jej oddelenia neboli vôbec evakuovaní a ani ich nikto o požiari neinformoval. „Náš personál, keď zacítil dym, tak už prebiehala evakuácia. Keď sa snažili zisti čo sa deje, odkázali im, že hasiči to riešia a majú byť pokojní,“ ozrejmila. Zdravotníci tak zatiaľ inkubátory zakrývali plachtami. „Matky boli evakuované a ubezpečované, že deti sú v bezpečí, no na 17 poschodí o ničom nevedeli,“ upozornila, pričom v budove vládol chaos a až po hodine zistili, že chýbajú pri evakuácii.

Peniaze išli súkromníkom

Budova nemocnice je nebezpečná nielen pre pacientov, ale aj pre personál, a vyžaduje si rozsiahle zlepšenia v bezpečnosti, tvrdia lekárske odbory a apelujú na kompetentných, aby riešili tento problém a zaistili bezpečnejšie podmienky pre nemocnicu. Podľa nich je nevyhnutné aj začatie výstavby novej nemocnice, keďže plán obnovy sústredil finančné prostriedky na súkromné nemocnice, pričom verejné ostali zanedbané.

LOZ od štátu žiadaj bezpečnú univerzitnú nemocnicu na východe Slovenska. „Treba najprv vyriešiť bezpečnosť tejto budovy, ale na to, aby to niekedy ešte reálne fungovalo, treba aj začať stavať novú nemocnicu,“ poznamenal Zimmermann. Visolajský v tejto súvislosti skritizoval, že v rámci plánu obnovy UNLP nebola schválená rekonštrukcia. „Košice a východné Slovensko nedostali ani euro z plánu obnovy. Išlo to súkromným nemocniciam,“ poznamenal.

Podľa nich je koncová nemocnica kľúčová pre slovenské zdravotníctvo a vzhľadom na to, že štát nie je schopný postaviť legendárne bratislavské Rázsochy, zdôrazňuje potrebu modernej nemocnice aj na východe krajiny.

„Košice bytostne potrebujú modernú špičkovú nemocnicu 21. storočia. Tento incident s požiarom nás v tom len utvrdzuje,“ upozornil na sociálnej sieti poslanec KDH Peter Stachura.

Dodal, že aj pre takéto riziká sa dnes nestavajú vysoké monobloky, ale skôr prepojené pavilóny. Požiar vznikol na psychiatrickom oddelení, kde je povolené fajčiť. Príčina je nateraz v priebehu vyšetrovania. Psychiatrické kliniky, ktoré majú z pohľadu pacientskej klientely svoje špecifiká, by už vôbec nemali byť roztrúsené po jednotlivých poschodiach monobloku.