Čo bude s peniazmi z plánu obnovy bude známe v máji, Kmeca znepokojila návšteva Šimečku v Bruseli

Vyhodnocovanie štvrtej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy bude pokračovať až po splnení legislatívnych krokov. Ide o otázky udržateľnosti dôchodkového systému a limitov verejných výdavkov, ktoré by mali byť predmetom aprílovej parlamentnej schôdze. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy SR Peter Kmec (Hlas-SD).

„Vyhodnocujeme štvrtú žiadosť o platbu. Ak by Európska komisia vyhodnotila, že sme nesplnili niektoré míľniky a ciele, tak tam sú aj sankčné mechanizmy. Tam sme sa ešte nedostali, pretože hodnotenie bude pokračovať a čaká sa na legislatívny proces,“ priblížil Kmec s tým, že ide o štandardný postup. Predpokladá, že vyhodnotenie štvrtej žiadosti by následne mohlo byť známe začiatkom alebo v priebehu mája.

Ako uviedol, aktuálne prebieha intenzívna diskusia týkajúca sa pozície v oblasti právneho štátu. Generálna prokuratúra SR a Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR podľa jeho slov už zaslali odpovede eurokomisárovi pre spravodlivosť Didierovi Reyndersovi. Odpoveď EK na tzv. observation letter odoslala aj sekcia plánu obnovy. Vysvetlila v ňom novú štruktúru GP SR.

„Keď dostatočne vysvetlíme že GP SR ochraňuje finančné záujmy EÚ, tak si myslím, že budeme mať s EK rovnaký prístup,“ povedal Kmec.

Kmeca znepokojil Šimečka v Bruseli

„So znepokojením sledujem zahraničnopolitické aktivity Progresívneho Slovenska. Veľmi ma mrzí, že predseda PS Šimečka uplatňuje politiku ‚spálenej zeme‘,“ uviedol Peter Kmec. „Europoslanci za PS najprv iniciovali prijatie anti-slovenskej rezolúcie v Európskom parlamente, potom si išiel Šimečka vypýtať do Prahy zrušenie spoločného zasadnutia českej a slovenskej vlády a dnes avizuje, že je v Bruseli a témou je Plán obnovy. Očakávam, že tak ako Michal Šimečka prispel k zhoršeniu česko-slovenských vzťahov, tak chce zatiahnuť Európsku komisiu do prezidentského súboja s cieľom zastaviť pre Slovensko čerpanie zdrojov z EÚ," uviedol v stanovisku vicepremiér. „Považujem to za neprípustné takto poškodzovať záujmy SR a ohrozovať kvalitu života ľudí na Slovensku. Korčokovi sa zjavne nedarí a hľadá sa mu mobilizačná téma,“ povedal Peter Kmec. Zdôraznil, že „rozhovory s Európskou komisiou prebiehajú v štandardnom režime na odbornej úrovni“ a zároveň vyzval opozíciu, aby do týchto vysoko odborných tém nevnášala politiku a neškodila Slovensku, jeho regiónom a občanom.

Šimečka: Lobujeme za Slovensko

Premiér Robert Fico má záchranu peňazí z plánu obnovy vo svojich rukách. Zdôraznil to šéf PS Michal Šimečka. Odmieta premiérove slová o tom, že nabáda na odobratie eurofondov a peňazí z plánu obnovy.

„Práve naopak, dnes v Bruseli robím to, čo by mal robiť Robert Fico – bojujem a lobujem, aby Slovensko o peniaze z EÚ neprišlo. Vysvetľujem našim partnerom, že Slovensko je viac ako Fico,“ zdôraznil šéf progresívcov. Vláda podľa jeho slov ohrozila peniaze z plánu obnovy zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a novelou trestných kódexov.

Politika vlády je podľa Šimečku dlhodobo neudržateľná. „Vyzývam Roberta Fica, aby podnikol všetky kroky na záchranu miliárd pre Slovensko z plánu obnovy. Ide o priamy dôsledok jeho krokov, pred čím ho opakovane varovali európske inštitúcie, my v opozícii aj desiatky tisíc ľudí na námestiach,“ dodal Šimečka s tým, že v Bruseli je na dlhodobo plánovanom volebnom kongrese európskej liberálnej strany ALDE.

Šimečka je podľa Fica v súčasnosti v Bruseli, aby priamo žiadal v súvislosti so zrušením ÚŠP a novelizáciou trestných kódexov o zastavenie eurofondov pre Slovensko. Predseda vlády hovorí o hospodárskej vlastizrade. Upozornil, že aj Ústavný súd SR uznal, že v prípade zrušenia špeciálnej prokuratúry nejde o protiústavný krok a nepozastavil účinnosť zákona v tejto časti.