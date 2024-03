Rodičia aj úrady v pozore. Kontaminované ovocie sa dostalo do školskej jedálne

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Čadci riešil možné dodanie kontaminovaných jahôd predávaných v Poľsku do zariadenia školského stravovania na základnej škole v Krásne nad Kysucou. Ochorenie na žltačku typu A sa medzi žiakmi a zamestnancami nepotvrdilo. Vyplýva to zo stanoviska Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.