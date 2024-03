Nadácia Zastavme korupciu vystríha pred prieťahmi v konaniach po zrušení ÚŠP

Nadácia Zastavme korupciu vystríha po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pred prieťahmi v konaniach a negatívnymi dopadmi v boji so závažnou kriminalitou. Dotknúť by sa to mohlo napríklad boja s korupciou, trestnou činnosťou spojenou s eurofondmi či terorizmom a extrémizmom.