Čaputová sa ospravedlnila a poďakovala všetkým profesionálom, ktorí boli odvolaní bez udania dôvodu

Ospravedlnila sa im za to, že boli odvolaní bez uvedenia dôvodu, bez toho, aby im to niekto vopred oznámil a dozvedeli sa to až z médií. „Prepáčte, že musíte čeliť urážkam od ľudí vyšetrovaných pre extrémizmus, ktorých verejne akceptujú aj mnohí členovia vlády. Prepáčte, že vás z pozície moci na tlačových konferenciách verejne ponižujú, hoci ešte stále reprezentujete verejné inštitúcie. Prepáčte, že vás označujú za nepriateľov štátu, vyhrážajú sa trestnými stíhaniami a vystavujú šikane aj vaše rodiny,“ napísala Čaputová.

Ospravedlnila sa tiež za to, že títo odvolaní štátni zamestnanci sú priamymi svedkami legitimizácie nenávisti a jej používania ako pracovnej metódy. „Prepáčte, že sa vám nikto nepoďakoval za vašu doterajšiu službu pre dobro nás všetkých. Prepáčte a ďakujem,“ uzavrela svoj status.

Na Čaputovú kriticky reagoval podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer), podľa ktorého ide o „liebesbrief Lipšicovi a jeho kumpánom“. „Poďakovala im. Zjavne za to, ako perzekvovali Smer, keď sme boli v opozícii. Spomeňte si, že za politické tlačovky chceli zavrieť Roberta Fica,“ napísal Blaha. Podľa neho má premiér Robert Fico pravdu, že všetky zločiny, ktoré napáchal Daniel Lipšic a jeho ľudia, musia byť prešetrené. „Čaputová nie je jediný káder Progresívneho Slovenska, ktorý sa úplne utrhol z reťaze. Šimečka dnes behá po Bruseli a lobuje za to, aby Slovensku zobrali eurofondy,“ tvrdí Blaha, ktorý dodal, že progresívci sú horší ako krysy. Podľa neho to bude doslova politická vojna. „Smer kontra PS. Vlastenci kontra vlastizradcovia," tvrdí Blaha.

Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti uviedol, že v Bruseli robí presne to, čo mal robiť Robert Fico – lobuje za to, aby Slovensku nezobrali peniaze, ktoré vláda ohrozuje tým, že zrušila špeciálnu prokuratúru a chcela znížiť trestné sadzby. Poukazuje na to, že celé mesiace Fica varovala Európska únia, opozícia aj desiatky tisíc ľudí na námestiach. „On si ďalej valcoval, na hulváta likvidoval demokratické inštitúcie, len aby zachránil seba a pár svojich blízkych. A teraz, keď sa šíri jedna správa za druhou, že nám Európska komisia môže zastaviť Plán obnovy, tak sa tento štvornásobný premiér iba zbabelo vyhovára, fňuká a schováva. „‚Ja nič, ja nič, to zlí progresívci na nás žalovali…‘ znie jeho trápna výhovorka,“ hovorí Šimečka.