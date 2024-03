Vo viacerých okresoch vyhlásili mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďov

Vyhlásenie mimoriadnej situácie sa očakáva aj vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja a v niektorých okresoch Trenčianskeho kra­ja.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnych situácií je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) ochrana ľudí žijúcich v mestách. „Umožní nám to aj v rámci Policajného zboru aj zásahových tímov lepšie reagovať na zvýšený výskyt medveďa. Zásahové tímy budú posilnené, a tak chceme jasne ľuďom garantovať to, že štát je tu na to, aby ich chránil,“ povedal po stredajšom (20. 3.) zasadnutí vlády šéf rezortu vnútra.

Nárast počtu konfliktných situácií medveďa s človekom je podľa ministerstva životného prostredia dôsledkom synantropizácie veľkého počtu jedincov v rizikových oblastiach.

Synantropný jedinec je termín používaný v biológii a ekológii na označenie organizmu, ktorý sa adaptuje na život v blízkosti ľudí alebo v ich priamom prostredí. Tento koncept sa týka najmä zvierat a hmyzu, ktoré majú schopnosť prispôsobiť sa životu v blízkosti ľudských obývaných oblastí a často sú závislé na ľudskej činnosti a zásahoch do prostredia. Synantropné druhy sú schopné využívať ľudské obydlia, odpadky a potraviny ako zdroje pre prežitie a množenie. Príklady synantropných druhov zahŕňajú potkany, holuby, komáre, kliešte, šváby a niektoré druhy vtákov a cicavcov vrátane medveďov. Tieto druhy často spôsobujú problémy v mestskom prostredí a môžu byť prenášačmi chorôb, pretože sú v tesnom kontakte s ľuďmi a ich prostredím. Ich adaptácia na život v blízkosti ľudí ich často robí problematickými pre ekosystémy a zdravie ľudí.

„Rizikové oblasti sú určované na základe katastrálnych území, v ktorých v predchádzajúcom období najčastejšie dochádzalo k pravidelnému prieniku synantropných jedincov medveďa hnedého do intravilánu, prípadne do blízkosti ľudských sídiel v extraviláne,“ ozrejmil envirorezort v materiáli, o ktorom rokoval v stredu vládny kabinet.

V týchto okresoch má minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podľa uznesenia vlády zabezpečiť posilnenie hliadkovej činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Šutaj Eštok má tiež zabezpečiť zvýšenie hliadkovej činnosti polície v dotknutých okresoch a potrebné materiálne vybavenie jednotlivých hliadok.

„V období mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na zamedzenie rizík ohrozenia obyvateľov medveďom hnedým, na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minimalizovanie škôd,“ uviedol envirorezort.