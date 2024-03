Za stíhačky Mig-29 darované na Ukrajinu dostaneme menej peňazí. Platbu blokuje Maďarsko

Video Do boja s Ruskom. Slovenské migy odleteli na Ukrajinu / Zdroj: TV Pravda

Slovensko znepokojuje, že dostane menej financií z Európskeho mierového nástroja, vyhlásil šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Ide totiž o špeciálny fond, prostredníctvom ktorého Európska únia (EÚ) vojensky pomáha Ukrajine. „Piata tranža na refundáciu zbraňových systémov, ktoré Slovenska republika darovala Ukrajine, v tomto prípade lietadiel Mig-29, je stále zastavená. Suma refundácie s odstupujúcim časom klesá. Suma, na ktorú sme boli pripravení, príde, ale bude ešte menšia,“ informoval s tým, že sa o detailoch naďalej rokuje s európskymi partnermi. Isto sa však dá povedať, že kompenzácia za darované zbrane nebude v tej výške, ktorá bola sľúbená vlani.

Ministerstvo zahraničných veci nepriblížilo dôvody, z ktorých má byť suma refundácie znížená. „Je to komplikovaný mechanizmus, ktorý sa zároveň prispôsobuje viacerým vstupom. Informácia je v neverejnom, a jej časť aj v utajovanom režime, a preto aktuálne podrobnosti nie je možné zverejniť,“ uviedol rezort v stanovisku pre Pravdu.

Sľub nebol splnený

Slovensko poslalo Ukrajine celkovo trinásť balíkov vojenskej pomoci. Brániacim sa susedom sme poskytli trinásť nadzvukových lietadiel Mig-29, systém protivzdušnej obrany S-300 aj odmínovací systém Božena, päť vrtuľníkov, 30 bojových vozidiel pechoty BVP-1 a časť systému Kub. Za všetky darované zbrane si krajina môže nárokovať kompenzácie z fondu, ktorý sa volá Európsky mierový nástroj. Ten vznikol v roku 2021 a je zameraný na zvýšenie schopnosti EÚ predchádzať konfliktom, budovať mier a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť.

Fond disponuje sumou 17 miliárd eur a vyše šesť miliárd z toho je určených na poskytnutie vojenskej podpory ukrajinským ozbrojeným silám. Členské štáty sa zaviazali minúť dve miliardy na nákup delostreleckých nábojov a rakiet kalibru 155 mm pre ukrajinskú armádu. Zvyšok sumy je určený na kompenzácie pre európske krajiny za vojenskú pomoc, ktorú tie poskytli Ukrajine v rámci bilaterálnych dohôd.

Slovensko v rámci EPF nahlásilo vojenskú pomoc vo výške 671 miliónov eur, uviedlo pre Pravdu ministerstvo obrany. Z toho zatiaľ dostalo dve platby v celkovej sume 82 miliónov eur a momentálne očakáva ďalšiu tranžu v sume 5,5 milióna eur. Tá mala prísť ešte vlani, platbu z EPF však zablokovala maďarská vláda.

Refundácia, ktorú spomína Blanár, by mala prísť až po nej. „Pokiaľ ide o 12. balík slovenskej pomoci, MiG-29 a systém KUB, zo strany EÚ boli uznané na preplatenie celkové náklady vo výške 460 miliónov eur. Podmienky (v horizonte koľkých rokov) a výška preplácania (t. j. percentuálny podiel uhradených nákladov z celkových nákladov) sú naďalej predmetom rokovaní,“ doplnil rezort obrany.

Eduard Heger, ktorý vlani ako premiér rozhodoval o darovaní stíhačiek, avizoval, že za poskytnutú pomoc Slovensko získa kompenzáciu vo výške takmer 200 miliónov eur. Okrem toho by USA mali Slovensku doručiť vojenskú techniku v hodnote približne 700 miliónov dolárov, hovoril vtedajší minister obrany Naď. Neskôr sa však zistilo, že nejde o darovanie techniky, ale zľavu na nákup 12 kusov bojových vrtuľníkov Viper. Zľavu Slovensko doteraz nevyužilo a stámiliónová refundácia je zastavená.

Treba rokovať s Maďarskom

Dôvodom, prečo sa prestali uhrádzať peniaze z Európskeho mierového nastroja, je pozícia maďarskej vlády. Budapešť vlani viackrát blokovala platby z EPF. Najprv maďarská vláda nesúhlasila s tým, aby Európska únia využívala Európsky mierový nástroj „výlučne na podporu Ukrajiny, pretože to neumožňuje vyčleniť dostatočné prostriedky na presadzovanie záujmov Európskej únie v iných oblastiach“. Ako iné oblasti, kde by sa prostriedky EPF mohli použiť, uviedla Budapešť napríklad Balkán či severnú Afriku.

Neskôr vláda Viktora Orbána nepodporila výplatu tranže v celkovej sume 500 miliónov eur pre to, že Ukrajina vedie maďarskú banku OTP na svojom zozname sponzorov vojny. „Sme pripravení zmeniť názor, ak Ukrajinci ukončia tento smiešny stav, keď OTP, najväčšia maďarská banka, je na zozname medzinárodných sponzorov vojny,“ povedal šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Ukrajinské úrady zmazali banku zo spomínaného zoznamu ešte vlani v októbri, Maďarsko však svoj postoj nezmenilo a naďalej blokuje platbu.

Čím dlhšie sa na platbu čaká, tým viac hrozí, že jej suma bude nižšia. Na uhradenie pomoci totiž čaká nielen Slovensko, ale mnohé európske krajiny a každá chce získať prostriedky čo najrýchlejšie. V každej tranži sa delí suma 500 miliónov a únia postupne prehodnocuje výšku predtým dohodnutých kompenzácií. „Nemôžeme vylúčiť možnosť, že v súvislosti s 12. balíkom slovenskej pomoci dôjde k zníženiu refundácie, avšak nové vedenie ministerstva obrany vyvíja maximálnu mieru úsilia, aby bola miera refundovaných prostriedkov čo najvyššia,“ tvrdí rezort obrany.

Ministerstvo pod vedením Roberta Kaliňáka však zo vzniknutej situácii viní predošlé vedenie. „Vzhľadom k realite, v akej sa dnes Slovensko ocitlo, bolo nemiestne, keď bývalé vedenie klamlivo informovalo verejnosť o miere a podmienkach pomoci pred tým, než bola reálne vyrokovaná,“ uviedlo v stanovisku.

Bývalý minister obrany Naď v reakcii poukazuje na to, že platbu z Európskeho mierového nástroja blokuje Orbánova vláda, s ktorou by mal slovenský kabinet ministrov intenzívnejšie rokovať. „Je úlohou nikoho iného, len pána ministra Blanára a pána ministra Kaliňáka, aby vyjednali peniaze pre Slovensko a trvali na našich podmienkach alebo aby vyjednali lepšie. Ak nebudú toho schopní, tak dostaneme menej,“ povedal Naď pre Pravdu. „Nech ministri ukážu svoje vzťahy s Maďarskom, aké úžasné ich majú a nech ukážu, ako to vedia urobiť,“ zhrnul.