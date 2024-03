Výsledky a prekvapenia podľa šéfa IPSOSu Hankovského: Prvé kolo prezidentských volieb mení kurz súboja Pellegrini vs. Korčok

VIDEO: Šéf IPSOSu Hankovský: Prvé kolo zamiešalo kartami Video Analýza výsledkov šéfa prieskumnej agentúry Ipsos Jakuba Hankovského.

Prvé kolo prezidentských volieb zatriaslo pozíciou Petra Pellegriniho, ako dosiaľ papierového favorita súboja o post hlavy štátu. Ivanovi Korčokovi zasa dáva nádej, že boj o prezidentský palác nie je, navzdory prieskumom, vopred rozhodnutý.

Jedným z mála prekvapení prvého kola prezidentských volieb podľa šéfa prieskumnej agentúry IPSOS Jakuba Hankovského totiž je, že Ivanovi Korčokovi, ktorý získal vyše 42 percent hlasov sa podarilo osloviť voličov v oveľa vyššej miere ako sa čakalo.

„Rozdiel piatich percentuálnych bodov je moment, ktorý je asi najprekvapivejší. Výhra Korčoka v prvom kole sa dala očakávať, hoci prieskumy ukazovali aj na Petra Pellegriniho, ale výsledok mal byť tesnejší. Päťpercentný rozdiel ukazuje, že Ivanovi Korčokovi sa zjavne podarilo mobilizovať ľudí aj niekoľko dní pred voľbami,“ hovorí Hankovský.

Zdá sa, že Ivan Korčok dokázal osloviť voliča aj z menších miest a aj v okresoch, kde sa očakávala väčšia dominancia Petra Pellegriniho. Pellegrini vyhral v 40 okresoch, Korčok mal navrch v 37 okresoch. „Až na pár okresov sme nevideli výraznú dominanciu Petra Pellegriniho. Ak bola, išlo skôr o menšie. Naopak, Ivan Korčok získal napríklad v Bratislave, v niektorých jej častiach, až 70 percent, čo je výrazný náskok,“ všíma si analytik.

Hankovský poukazuje na to, že v nedávnych parlamentných voľbách mali strany Smer a Hlas, ktoré podporujú Petra Pellegriniho úspech aj v hlavnom meste. Opäť sa tak potvrdzuje, že v súboji o post prezidenta voliči zvažujú aj iné kritériá ako príslušnosť, či podpora koalície alebo opozície.

Už v reakciách na čerstvo spočítané hlasy sa zo strany finalistov volieb prezidenta spustila mobilizačná kampaň. Peter Pellegrini si uvedomuje, že pre jeho úspech v druhom kole musí získať podstatnú časť voličov Štefana Harabina. Podľa Hankovského to však nebude mať úplne jednoduché. „Jeho nosné témy ako je pokoj a spolupráca u nich fungujú tak ako na iných voličov. Avšak napríklad ohľadom zahraničnopoli­tickej orientácie, kde Harabin hovorí o vystúpení z EÚ a NATO, Pellegrini jasne deklaroval opačný názor,“ hovorí analytik s tým, že ani v bezprostrednej reakcii na výsledok prvého kola Štefan Harabin Petra Pellegriniho jasne a zrozumiteľne nepodporil.

Na druhej strane, zdá sa, že Ivan Korčok už dostatočne zmobilizoval svoj tábor priaznivcov a v boji o voličov neúspešných kandidátov z prvého kola zrejme ťahá za kratší koniec. Zamerať sa chce preto na prípadnú podporu voličov koaličných strán v parlamentných voľbách, ktorí kvôli nespokojnosti s vývojom a riadením krajiny pod vedením štvrtej Ficovej vlády v prvom kole tých prezidentských nešli, alebo by ohľadom podpory kandidáta na prezidenta ešte mohli zmeniť názor.

Šéf prieskumnej agentúry IPSOS však pripomína, že prvé kolo skutočne zmenilo dynamiku, pretože pokiaľ sa v predbežných prieskumoch zdalo, že dobiehať musí Ivan Korčok, faktické výsledky prvého kola ukázali, že Peter Pellegrini je ten, kto hlavne musí zabrať. „Ak budeme predpokladať, že voliči Ivana Korčoka prídu aj do druhého kola, tak Peter Pellegrini bude potrebovať nových stotisíc hlasov. Pred sebou má teda náročnejšiu úlohu, ak by v prvom kole vyhral, alebo by bol rozdiel tesnejší,“ konštatuje Hankovský.

Šéf parlamentu a strany Hlas síce avizoval, že sa počas sviatkov kampaňovať nechystá, analytik však očakáva, že svoju úlohu v podpore Pellegriniho ešte môže zohrať aj premiér Robert Fico. „Voliči Harabina sú často priamo voliči Smeru, alebo Ficovi dôverujú. Jeho opätovné odporúčanie môže mať takmer tak vysoký vplyv na ich rozhodnutie, ako odporúčanie Harabina,“ tvrdí Hankovský.

A ako môže šance na úspech kandidátov ovplyvniť účasť voličov v druhom kole? Analytik predpokladá, že Korčokovi by mohli do istej miery pomôcť voliči zo zahraničia, ktorí prídu voliť až v apríli a u ktorých je na základe minulých volieb a prieskumov predpoklad, že dajú hlas skôr Korčokovi. Celkovo však rovnaká alebo vyššia účasť v druhom kole nahráva skôr Pellegrinimu. „Ak bude nižšia ako predošlá, bude to znamenať, že voliči Harabina zostanú doma. Avšak z hľadiska, že Pellegrini je dlhodobo v prieskumoch najdôveryhodnejší politik sa zdá, že z rezervoára nerozhodnutých voličov má väčší potenciál brať práve on,“ uzatvára Hankovský.