Spravil by to isté, čo Putin? Harabin sa za hanobenie rasy, národa, presvedčenia a schvaľovanie vojny postavil pred súd

Štefan Harabin sa postavil pred súd Video

Úrad špeciálnej prokuratúry podal na bývalého ministra spravodlivosti, expredsedu Najvyššieho súdu SR a neúspešného kandidáta na prezidenta Štefana Harabina obžalobu ešte v júni minulého roku. Harabin vo februári 2022, krátko po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu, na sociálnej sieti napísal, že by urobil presne to isté, čo ruský prezident Vladimir Putin.

Harabin otvoril pojednávanie napadnutím protokolárnych chýb. Prekáža mu, že v súdnom materiáli nie je uvedené meno prokurátora. „Čo toto je za úroveň štátnych orgánov,” otočil sa do pojednávacej sály a zdôraznil, že ide o nulitný akt.

Foto: Ivan Majerský Štefan Harabin pred Špecializovaným trestným súdom Štefan Harabin pred Špecializovaným trestným súdom

Samosudca pokračuje v súdnych technikáliách, prokurátor Martin Nociar trvá na obžalobe, no exminister Harabin zdôrazňuje, že v sále nie je prítommný zástupca štátu. “Keď to je nikto, ako môžeme protokolovať,” pýta sa Harabin. Dôvodom je zánik Úradu špeciálnej prokuratúry. Harabin napadol poverenie od generálneho prokurátora Mariána Žilinku, v ktorom je poverený prvý námestník Jozef Kandera, no v dokumente chýba poverenie pre prokurátora Nociara, ktorý je na súde prítomný. V sále sa ozýva tlmený smiech.

Harabin rukou ukazuje na prokurátora a zdôrazňuje, že je páchateľom trestnej činnosti. “Kto už tomuto štátu mômže veriť, keď tu je páchateľ trestnej činnosti,” rozhorčil sa doktor Harabin. Sudca ho napomenul, že nemá urážať zástupcov štátu. ”Mám právo hájiť sa spôsobom, akým uznám za vhodné,” hlasne zdôraznil do mikrofónu.

Foto: facebook Status Štefana Harabina. Status Štefana Harabina.

Pojednávanie museli na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku presunúť do väčšej zasadačky. Akreditovaných bolo desať zástupcov redaktorov, je prítomná aj verejnosť a z kapacitných dôvodov sa sudca Ján Buvala rozhodol využiť priestory najväčšej pojednávacej sály.

V tejto súvislosti na Harabina boli podané viaceré trestné oznámenia zo strany vtedajších poslancov parlamentu, napríklad Juraja Šeligu, Andreja Stančíka, Kristiána Čekovského, Jána Benčíka alebo Ondreja Dostála.