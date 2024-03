Rezort obrany pripravuje nákup útočných pušiek, spustil trhové konzultácie

Ministerstvo obrany (MO) SR pripravuje nákup útočných pušiek. V pondelok zverejnilo oznámenie o spustení prípravných trhových konzultácií. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. apríla. Verejné obstarávanie by chcel rezort vyhlásiť koncom mája. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).