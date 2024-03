Komisárka Stavrovská: Štát má zabezpečiť pomoc rodinám opatrujúcim zdravotne znevýhodneného

Štát by mal zabezpečiť dostatočnú podporu, aby sa rodiny dokázali postarať o svojho príbuzného so zdravotným znevýhodnením. Upozornila na to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská po pondelkovom rokovaní okrúhleho stola odborníkov, ktorý zorganizovala predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. Jeho účastníci apelovali na potrebu zlepšiť systém podpory a pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodneným.