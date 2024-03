Gröhling v Ide o pravdu: Koalícia sa háda, chceme mať pravicový parlament. Obnovíme špeciálnu prokuratúru

Sme jediná pravicová strana a chceme spájať všetkých pravičiarov, uviedol nový šéf SaS Branislav Gröhling v relácii Ide o pravdu. Tvrdí, že koalícia sa medzi sebou háda a že to bude ešte výraznejšie po druhom kole prezidentských volieb. Chcel by mať pravicový parlament a ako prirodzenú vidí koalíciu s Progresívnym Slovenskom. Bývalé Matovičove OĽaNO odmieta.

Pozrite si debatu Petra Bielika a Branislava Gröhlinga v relácii Ide o pravdu Video

V prípade úspechu vo voľbách by rád vrátil do hry v nejakej podobe Úrad špeciálnej prokuratúry. Nepochybuje, že koniec vlády minulej koalície bol správny krok. „Ako jediní sme jasne pomenovali, v čom je problém a kto je problém. Z tejto vlády sme vystúpili, myslím si, že to bolo aj správne, to sa nedalo donekonečna ťahať,“ uviedol Gröhling. Keby sme zostali, bolo by to ešte horšie. Pripúšťa, že tento svoj krok mohli inak vysvetľovať.

Tvrdí, že súčasná koalícia je rozhádaná a tieto spory prenikajú aj von. „SNS a Smer tam rozhodujú absolútne o všetkom, a Hlas je len partner do ktorého si tam utierajú špinavé topánky,“ uviedol.

Chce mať strana SaS viac členov než doteraz? Čo hovorí na prvé kolo prezidentských volieb? Prečo odmieta uvažovať o bývalom OĽaNO ako prípadnom partnerovi do koalície? Prečo bol pre SaS Peter Pellegrini pred voľbami prijateľný ako premiér a teraz mu nevedia prísť na meno? Pozrite si debatu v relácii Ide o pravdu.