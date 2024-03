Drucker: Študenti nedostatkových profesií môžu získať štipendium na tri roky

Budúci študenti, ktorí sa rozhodnú študovať nedostatkové profesie na vysokých školách (VŠ), môžu získať štipendium 16 500 eur na tri roky. Vyplácané bude priebežne. Získať ho môže 400 študentov. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na utorkovej tlačovej konferencii. Predstavil aj ďalšie opatrenia pre zatraktívnenie slovenského vysokého školstva, zabránenie odlevu mozgov do zahraničia a zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily v SR.

„Slovensko dlhodobo eviduje nedostatok zamestnancov v niektorých pracovných odvetviach, či už budeme hovoriť o ošetrovateľstve, učiteľstve, v automobilovom priemysle, informatike, strojárenstve aj ten známy problém s nedostatkom odborníkov v jadrovej energetike,“ zdôraznil Drucker. Štipendiá predstavujú podľa jeho slov nástroj motivácie študentov na to, aby sa rozhodli študovať istý odbor.

Ako priblížil, študent na nedostatkových odboroch získa za úspešné ukončenie prvého ročníka bakalárskeho štúdia a zápis do druhého ročníka 4000 eur. Za úspešné ukončenie druhého ročníka a zapísanie sa do tretieho to bude 4500 eur a za úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia ďalších 8000 eur.

Na webovej stránke rezortu je zverejnený zoznam nedostatkových programov. Ide o 239 študijných programov v 21 odboroch. „Je možné, samozrejme, že v priebehu času sa identifikujú aj nejaké iné,“ podotkol minister.

Ako avizoval štátny tajomník Róbert Zsembera, ďalším z opatrení na riešenie odlevu mladých do zahraničia má byť možnosť elektronickej prihlášky na slovenské VŠ na jednom mieste. „Aby to nemuseli aplikovať cez zdĺhavé procesy prostredníctvom webov VŠ, ale všetko to bolo na jednom mieste,“ uviedol.

Chcú tiež podporovať internacionalizáciu slovenských VŠ prostredníctvom výmenných programov. Rezort školstva naďalej pracuje aj so zamestnávateľmi na duálnom vzdelávaní v oblasti vysokého školstva. Rovnako aj na zatraktívnení bakalárskeho štúdia, aby boli jeho absolventi priamo uplatniteľní v praxi. V priebehu roka bude ministerstvo riešiť aj zmenu v oblasti metodiky financovania VŠ aj s akcentom na nedostatkové profesie. Pracovať bude tiež na zlepšení poskytovania služieb pre vysokoškolákov na poradenských systémoch. Pomôcť skvalitniť VŠ by mali podľa ministerstva aj výkonnostné zmluvy, ktoré fungujú od tohto roka.

Zsembera tiež pripomenul dôležitosť infraštruktúry VŠ pre študentov. „Pre nasledujúce obdobie máme plánovaných viac ako 130 miliónov eur do infraštruktúry VŠ, z čoho dnes je už alokovaných viac ako 17 miliónov konkrétne na vysokoškolské internáty,“ dodal.