Zastavme korupciu: Po špeciálnej prokuratúre je ďalším terčom vlády NAKA

Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) čakajú zmeny, ktoré oslabia vyšetrovanie korupcie a ďalšej závažnej kriminality. Konštatuje to Nadácia Zastavme korupciu. Po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry to podľa nadácie bude ďalšia rana čestným policajtom a prokurátorom, ktorí v posledných rokoch stíhali korupciu na najvyšších miestach.

Čítajte viac NAKA prejde reorganizáciou, potvrdil Šutaj Eštok. Vznikla, aby chytala vlkov, nie myši, podotkol Spišiak

Minulý týždeň sa podľa mimovládky uskutočnilo rokovanie zástupcov vedenia odborového zväzu polície. Z jeho záverov podľa Zastavme korupciu vyplýva, že v polícii sa má uskutočniť zásadná reorganizácia. Jej prvá fáza sa očakáva už v máji, pričom z 1 300 tabuľkových miest pre špecializované útvary zostane len 500. Podľa nadácie sa to dotkne najmä NAKA a NCODK (Národná centrála osobitných druhov kriminality). V súčasnosti na NAKA pracuje približne 600 policajtov, pričom po reorganizácii ich má zostať približne 250.

Čítajte viac Fico si splnil cieľ, Lipšicov úrad aj spisy sú preč. Pred záverečnou obvinili Haščáka aj košického župana

“Táto zmena môže spôsobiť prieťahy v konaniach, najmä vtedy, ak odídení policajti nebudú ďalej vykonávať vyšetrovanie a ťažké spisy po nich budú musieť naštudovať noví policajti. Sám som zvedavý, akí ľudia budú musieť odísť z NAKA," uviedol bývalý šéf NAKA Ľubomír Daňko. Ako doplnil, obáva sa, že to budú najmä skúsení policajti, ktorí pracovali aj v pracovnej skupine “Očistec”. „Ak to tak bude, budem to vnímať ako pomstu za ich odvedenú prácu,” dodal Daňko.

Čítajte viac Progresívci žiadajú od Žilinku vysvetlenie rozdelenia prokurátorov z ÚŠP

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) ešte začiatkom roka povedal, že Národná kriminálna agentúra nebude ďalej fungovať v súčasnej podobe. Nevylúčil pritom ani možné zrušenie útvaru, primárne by však podľa neho malo ísť o reorganizáciu. „Je to moloch, ktorý má zbytočne veľa špecializovaných útvarov a riadiacich pracovníkov a reálnu prácu nemá kto vykonávať," povedal podľa medializovaných informácií minister.