Prezidentka vymenovala 39 nových vysokoškolských profesorov

Počas príhovoru novovymenovaným profesorom uviedla, že titul profesora znamená záväzok, že sú pripravení odovzdať to najlepšie zo seba – študentom aj spoločnosti. Tiež, že tomuto cieľu budú venovať čas, energiu, odborné a tvorivé schopnosti, svoj osobnostný i kreatívny potenciál.

Hlava štátu uviedla, že profesori reprezentujú rozmanité odbory, školy či univerzity. Spájať by ich podľa nej mal záujem, aby na slovenských vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. „Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Vďaka vášmu vzdelaniu a skúsenostiam môžete vzdelávať a vychovávať našu mladú vysokoškolskú generáciu, aby v čase, ktorý príde, prevzala zodpovednosť za úspešný vývoj našej krajiny,“ adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore.

Ako podotkla, mladí ľudia by sa mali na univerzitách a vysokých školách naučiť kritickému mysleniu. „Mali by sa mu učiť nie ako súboru formálnych pravidiel, ale ako myšlienkovému a životnému štýlu, ktorý z nich robí vyspelé osobnosti a ktorý pomáha v spoločnosti šíriť racionalitu a uvažovanie založené na faktoch,“ doplnila. Poukázala aj na úlohu profesorov, ktorou je prispievať k múdrosti spoločnosti. Múdrosť pritom podľa nej nie je len zhromaždená vedomosť. „Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti,“ dodala v príhovore.

