Galantu zasiahla legislatívna smršť. Prednosť pred rušením RTVS dostal odstrel medveďov a nové skládky, spaľovne či elektrárne

Namiesto verejnoprávnosti telerozhlasu kabinet riešil problémy s medveďmi. „My robíme to, čo považujú občania za dôležité,“ zdôraznil Fico po rokovaní. Vláda preto navrhla, aby nový zákon o medveďoch a podmienkach ich odstrelu zakotvili priamo ústavne. Podľa premiéra Fica je totiž situácia s medveďmi akútna. „Macovia sa nám začínajú prebúdzať a budú spôsobovať problémy,“ povedal na výjazdovom rokovaní vlády.

Na programe však bolo aj uľahčenie výstavby nových objektov bez prieťahov, na čo vláda prijala novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Susediace obce, verejnosť či aktivisti nebudú môcť v skrátenom konaní rozporovať plány budovať nové skládky, spaľovne, či elektrárne. Následne kabinet odsúhlasil aj zmeny vo verejnom obstarávaní a schválil novelu, ktorá podľa zamestnávateľov urýchli získavanie pracovníkov z cudziny. Ministri prijali aj zmeny v zákone o pobyte cudzincov.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) zhodnotil, že na rokovaní prijali revolučné zmeny. „Budeme meniť zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa európskych noriem,“ zdôraznil.

Premiér Fico obnovil výjazdové rokovania v regiónoch krátko po nástupe do funkcie. Doteraz zasadal v Trenčíne, Michalovciach, Kamenici nad Cirochou či v Košiciach.

Predstavitelia vládneho kabinetu dorazili pred deviatou hodinou do Mestského kultúrneho strediska v Galante. Ich príchod sprevádzala ľudová hudba, vítali ich ženy v krojoch s chlebom a soľou, atmosféru však dotváral aj piskot desiatok protestujúcich. Približne 30 ľudí hvízdalo a kričalo „kolaboranti“ pri príchode každého jedného z ministrov.

Vláda v Galante tiež rozdelila peniaze na malé projekty v obciach, celkovo ide o takmer dva milióny eur. Financie získajú obce a ďalšie inštitúcie v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Trnava napríklad na detské ihriská, cesty, zeleň či kultúrne podujatia. Najväčšie sumy, po 82-tisíc eur, dostanú podľa materiálu schváleného s pripomienkami dediny Šoporňa a Vrakúň. V Šoporni plánujú rozširovať kanalizáciu, vo Vrakúni opravovať cestu.

Prečo sa zmení ústava? Lebo medveď

Taraba preto presadzuje ústavný zákon o strieľaní medveďov pre to, aby sa nedal napadnúť na Ústavnom súde SR. Koalícia však nemá dostatok hlasov na zmenu Ústavy SR a preto sa spolieha na hlasy časti opozície. Po novom by bolo podľa Tarabu možné odstreliť akéhokoľvek medveďa v okolí pol kilometra od mesta alebo obce.

„Ústavný zákon umožní okolo všetkých miest a obcí vytvoriť zóny v okolí 500 metrov. Ak tam medveď bude, stratil strach pred človekom a nemáme dôvod zisťovať, prečo sa tlačí k obydliam,“ zdôraznil Taraba.

V týchto zónach by mohli vykonávať odstrely aj policajti a správcovia národných parkov. Taraba argumentuje bezpečnosťou ľudí na turistických chodníkoch a tvrdí, že turisti z okolitých štátov sa sem boja chodiť. Na Slovensku však nie je známy prípad, že by medveď zaútočil na človeka na turistickom chodníku. „Odstrel budú môcť vykonať nielen členovia zásahového tímu, ale aj poľovníci, policajti, v národných parkoch aj ich správcovia,“ informoval.

Zdôraznil, že návrh je „absolútne právne čistý“. Načasovanie návrhu vysvetlil tým, že prichádza čas prebúdzania sa medveďov zo zimného spánku a ich vyššej koncentrácie v okolí sídiel. „Ústavným zákonom to dávame preto, aby to mimovládky nemohli zastaviť na ústavnom súde,“ uviedol Taraba.

Šéf envirorezortu sa chce stretnúť s predsedom Národnej rady SR Petrom Pellegrinim (Hlas) a hovoriť o prípadnom mimoriadnom rokovaní parlamentu o návrhu.

RTVS počká

Na dnešnom rokovaní predložiť aj materiál k ovládnutiu RTVS. Nakoniec sa tak nestalo no zamestnanci RTVS nevylučujú, že by mohli vstúpiť do štrajku, ak sa bude vláda ďalej snažiť ovládnuť médium. „V prípade pokračujúcej hrozby straty verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS sme pripravení podniknúť ďalšie kroky na jej ochranu a na ochranu verejného záujmu. Náš odpor proti akýmkoľvek pokusom o ovládnutie RTVS sa bude stupňovať až na hranu, ktorú nám umožňujú zákony,“ povedali na tlačovom brífingu.

Výzvu proti plánovaným zmenám v RTVS podpísalo 1 210 zamestnancov. Teraz sa toto spoločné vyhlásenie mení na konkrétnu iniciatívu, a tak vzniká Koordinačný výbor iniciatívy zamestnancov RTVS za verejnoprávnosť a nezávislosť. Jeho cieľom je poukazovať na dôležitosť nezávislého a verejnoprávneho charakteru RTVS. „Pokiaľ to bude potrebné, aj sa postaviť na obranu týchto princípov,“ uviedli zamestnanci.

Proti vládnym zmenám v RTVS sa nepostavili len redaktori spravodajstva a publicistiky, ale aj režiséri, dramaturgovia, moderátori, ďalšie tvorivé profesie a ľudia z produkcie a technického zázemia. „Teda všetci tí, bez práce ktorých by ani rozhlas a ani televízia neodvysielali ani len sekundu akéhokoľvek programu,“ zdôrazňujú zamestnanci.