Prokurátori a strúhať ceruzky? Žilinka kritizoval poslancov a vysvetľoval presuny. Opozícii to nestačí

Žiadne strúhanie ceruziek ani rozhodovanie o počte keksíkov k čaju. Generálny prokurátor Maroš Žilinka prvýkrát od zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) prišiel pred médiá a vysvetľoval, ako po novom fungujú prokurátori, ktorí ešte donedávna pracovali pod Danielom Lipšicom. Odmieta nielen vyjadrenia poslancov o tom, že nové zaradenie je plytvaním ich odbornosti, ale aj to, že by sa na krajské prokuratúry dostali tisícky spisov.

Šéf prokurátorov sa poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí pracovali na presune agendy po zrušení ÚŠP. Osobitné poďakovanie bývalým zamestnancom z Pezinka však nevenoval a pokračoval štatistikami. Deklaroval, že pri zaradení prokurátorov zrušeného ÚŠP na jednotlivé útvary Generálnej prokuratúry SR si splnil svoju zákonnú povinnosť.

Kritizoval tiež vyjadrenie, že krajskí prokurátori sa po zrušení špeciálnej prokuratúry nebudú mať možnosť oboznámiť s tisíckami spisov, ktoré im prerozdelia.

„Na tie počty prokurátorov, na aktuálne a aj tie plánované, je to vo veciach pred začatím trestného stíhania 3,7 veci na prokurátora. Po navýšení stavov to bude ani nie tri veci. V agende trestných stíhaní či už vo veci alebo proti osobám to bude 7,8 veci,“ priblížil. Spolu s vecami pred začatím stíhania dostane prokurátor na hlavu desať vecí. „V tých veciach, kde je obvinenie, budú na hlavu prokurátora štyri veci,“ vyčíslil.

Žiadne „malé ÚŠP“

Prokurátori ÚŠP, ktorí prešli na novovzniknuté Oddelenie závažnej kriminality, si podľa Žilinku dokončia kompletnú agendu, ktorej sa venovali v Pezinku. K tomuto kroku pristúpil preto, aby odbremenil v počiatočnej fáze prokurátorov krajských prokuratúr a uľahčil im naštudovanie si spisov.

„Rozhodol som, že prokurátori tohto oddelenia GP si dokončia komplet agendu, ktorú robili pôvodne na ÚŠP,“ vyhlásil šéf prokurátorov. Rovnako podľa neho platí jeho prísľub, že návrhy na obžaloby, ktoré prišli na ÚŠP do dňa jej zrušenia, si dokončia pôvodní prokurátori. „Je to 67 vecí,“ uviedol.

Dodržali sa podľa neho aj termíny pojednávaní Špecializovaného trestného súdu, ktoré sú pokryté bývalými prokurátormi ÚŠP. „Tie reči o tisíckach spisov a rozsiahlom a neviem ako, to bol trošku účet bez hostinského,“ podotkol s tým, že ak niekto v minulosti tvrdil, že krajskí prokurátori nedokážu vybavovať agendu plynule, tak je to „výrok bez faktov a podkladov“.

Odmietol tiež, že by oddelenie, ktoré po zrušení špeciálnej prokuratúry vzniklo, bolo „malým ÚŠP, ktoré bude na ruku generálnemu prokurátorovi“. Jeho úloha je riadiaca, kontrolná, metodická a usmerňovacia. Podobné oddelenie podľa neho funguje aj v susednom Česku na Najvyššom štátnom zastupiteľstve, kde nesie názov Odbor závažnej ekonomickej a hospodárskej kriminality. Plní podľa neho presne tie isté úlohy. Náplňou úseku bude korupcia, extrémizmus, terorizmus, ochrana finančných záujmov Európskej únie a pôsobí na ňom osem ľudí.

Žilinka sa v minulosti vyjadril, že by bol rád, keby sa na útvare riešili najzávažnejšie a spoločensky nebezpečné veci. „Aby tam jednoducho neboli robené takzvané fľaškové, klobásové korupcie, ale skutočne, keď pôjde o niečo závažné, aby to robili. Napríklad teroristické veci,“ priblížil

Ako zaraďovali prokurátorov ÚŠP

Žilinka tvrdí, že pri zaraďovaní bývalých prokurátorov ÚŠP si splnil zákonnú povinnosť. „Pri zaraďovaní sa striktne dbalo na odbornosť prokurátorov, potreby organizačných zložiek, predovšetkým zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry. Žiadne iné,“ podčiarkol.

Odmietol, že by niekoho odstavil, „rozprášil“, ponížil alebo sa pomstil. „Je to nepochopenie úloh Generálnej prokuratúry SR tak, ako vyplývajú zo zákona o prokuratúre,“ pokračoval. Vyvrátil tiež, že by prokurátori z ÚŠP nemohli pracovať na nových kauzách.

Čo presne znamená zohľadnenie odbornosti vysvetliť neskôr nevedel. „Nemyslím si, že treba vysvetľovať, prečo vyšlo slnko dnes ráno. Jednoducho, keď je prokurátor odborníkom, je odborníkom celkom jasným a nespochybniteľným,“ vyslovil sa. Žilinka sa vyjadril, že pri rozhodovaní o zaradení prokurátorov sa neriadil tým, či na nich niekto útočil.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc maroš žilinka Tlačová beseda Generálnej prokuratúry o plnení úloh po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry. Na snímke generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Kritizoval poslancov a ohradil sa voči Ficovi

Ohradil sa aj voči poslancom parlamentu, že prokurátorov ÚŠP posadili na úradnícke miesta a časť z nich bude „strúhať ceruzky“. „Nehnevajte sa, čo toto je,“ rozčúlil sa Žilinka a dodal, že ide o urážku a dehonestovanie práce prokurátorov. Podotkol, že ani jeden prokurátor nerobí na GP „podradnú robotu“. „Ospravedlňujem sa vám za politikov,“ adresoval kolegom.

K vyjadreniam premiéra Roberta Fica (Smer), ktorý nazval prokurátorov ÚŠP „zlodejmi, podvodníkmi“ a špeciálnu prokuratúru ako „semenišťom nezákonnosti“, povedal, že odsudzuje každého jedno urážlivé vyhlásenie politikov na prokurátorov, ktorí robia poctivú robotu. O trestných stíhaniach, ktoré by im mali hroziť, zatiaľ nevie.

Žilinka sa ohradil aj voči slovám bývalého prokurátora ÚŠP Michala Šúreka, ktorý napríklad dokázal vinu bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Šúrek sa na rozlúčkovej tlačovke v Pezinku totiž vyjadril, že nevie, čo bude na novom pôsobisku presne jeho náplňou práce, „možno rozhodovať o pridelení keksíkov k čaju“. Šéf prokurátorov za podobnými vyjadreniami vidí frustráciu. „Verím, že to bolo poslednýkrát,“ povedal.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Maroš Žilinka Tlačová beseda Generálnej prokuratúry o plnení úloh po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry.

Opozícii jeho vysvetlenia nestačili

Generálny prokurátor podľa opozičnej SaS neprijateľne obhajuje rušenie ÚŠP a zároveň dehonestuje prácu prokurátorov, ktorí tam pracovali. „Nevšimli sme si jediné poďakovanie z jeho strany bývalým špeciálnym prokurátorom za ich prácu a nasadenie v boji proti korupcii a organizovanému zločinu,“ povedala poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS). Žilinka podľa nej pracuje s prípadmi z ÚŠP len ako s číslami.

Podľa poslanca z opozičného Progresívneho Slovenska Branislava Vanča generálny prokurátor na tlačovej konferencii nedal odpoveď takmer na žiadnu z ich otázok týkajúcich sa rušenia špeciálnej prokuratúry. „Jeho vyjadrenia, že kritériom na zaradenie špeciálnych prokurátorov a prokurátoriek na nové pozície bola odbornosť, boli príliš všeobecné a navyše vôbec nesedia,“ povedal.