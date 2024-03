So Šimkovičovou plánovala dovolenku, bývajú v Kittsee. Rezort obhajuje novú šéfku Bibiany

„Nevidím absolútne žiadny dôvod na to, aby bol niekto, kto má všetky kvalifikačné a osobnostné predpoklady na výkon akejkoľvek funkcie, diskvalifikovaný len preto, že sa s ním osobne poznám. Deti a mládež potrebujú adekvátnu pozornosť a citlivý prístup, pretože je všeobecne známe, že po spôsobe, akým minulá vláda manažovala covid, máme v spoločnosti enormný nárast psychických porúch u detí,“ uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Šimkovičová, Danko a Taraba k zmenám v RTVS Video

Flach deklarovala, že je pripravená odprezentovať svoju víziu s inštitúciou aj v rámci riadneho výberového konania. Tvrdí, že jej vzdelanie a predchádzajúce pracovné skúsenosti sa ignorujú a všetka mediálna pozornosť je upriamená na to, že je žena – matka.

Čítajte viac Zamestnanci BIBIANY nesúhlasia s odvolaním riaditeľky Zuzany Liptákovej. Žiadajú vysvetlenie a transparentné výberové konanie

Bratislavské noviny uviedli, že Flach rovnako ako Šimkovičová žije v rakúskom Kittsee a je aj jej priateľkou na facebooku, kde si spolu plánovali aj spoločnú dovolenku v Chorvátsku.

Podľa ministerstva kultúry je zarážajúce, že pri preberaní funkcie v inštitúcii, ktorej úlohou je venovať sa primárne deťom a mládeži, boli témami inklúzia, gender a homosexualita. Doplnilo, že zamestnancov ako prvé zaujímalo, ako vníma nová riaditeľka práve tieto témy. Rovnako že pri bývalej riaditeľke im nevadili absentujúce skúsenosti z oblasti riadenia a práce s deťmi.

Vymenovanie Flach kritizovala aj podpredsedníčka strany Demokrati Dorota Nvotová. „Dňa 7. marca zdieľa pani Flach putovnú výstavu Bibiany v Liptovskom Mikuláši. A potom znova nič, len vata, detské módne prehliadky. Predpokladám, že sa 7. marca dozvedela, že by mohla byť novou riaditeľkou, následne si na internete pozrela, čoho riaditeľkou by to vlastne mohla byť, zazdieľala obsah a bolo. Ale možno jej krivdíme, možno si urobila výlet do zahraničia (rozumej na Slovensko), do samotnej Bibiany,“ uviedla na sociálnej sieti.

Rezort kultúry informoval o odvolaní predchádzajúcej riaditeľky Zuzany Liptákovej v pondelok (25. 3.). Zamestnanci Bibiany následne adresovali ministerke kultúry otvorený list, v ktorom vyjadrili nesúhlas s neodôvodneným odvolaním predchádzajúcej riaditeľky Liptákovej.