Kamenický avizuje štátnu aplikáciu na sledovanie cien potravín. Cenu samotného nástroja odhaliť nevie

Ministerstvo financií pod vedením Ladislava Kamenického (Smer) chce zaviesť na Slovensku nástroj, ktorý by mal pomôcť s hľadaním lacných potravín a zároveň tlačiť ceny v obchodoch dole. Rezort sa inšpiruje príkladom zo susedného Maďarska, kde podobný systém funguje od leta 2023. Hoci efektivita tohto nástroja je predmetom pochybností, Kamenický chce spustiť podobný systém aj u nás, a to do konca tohto roka. V hre je možnosť, že riešenie kúpime od maďarskej vlády, sumu investície však ministerstvo povedať nechce. Odborníci ale dvíhajú varovný prst, keďže už teraz odhaľujú v zámere rezortu financií viacero otáznych bodov.

Stránka, ktorá stráži ceny základných potravín v Maďarsku Video Zdroj: Arfigyelo.gvh.hu

Minister financií Ladislav Kamenický chce do konca tohto roka spustiť na Slovensku systém pre porovnanie cien potravín v jednotlivých obchodoch. Inšpirujú ho najmä skúsenosti maďarskej vlády, ktorá podobný nástroj spustila vlani v lete. „Chceme do konca roka zaviesť systém, ktorý by porovnával ceny v rámci obchodných reťazcov. Teda buď ho vyvinieme, alebo nakúpime. Hovoril som napríklad o maďarskom systéme, ak to bude pre nás výhodnejšie, tak to kúpime od nejakého dodávateľa a nebudeme to zbytočne vyvíjať,“ naznačil zámer Kamenický.

Napriek tomu, že čas sa kráti a na vývoj a spustenie systému do konca roka ostáva už iba osem mesiacov, ministerstvo financií zatiaľ nemôže priblížiť žiadne detaily projektu. Zrejmé je, že náklady na vytvorenie a prevádzku nového informačného systému bude platiť štát, keďže s touto myšlienkou prišla vláda. Kamenického rezort však zatiaľ nevie, koľko by stál prípadný nákup či vývoj avizovaného nástroja. Tiež nepriblížil, akým spôsobom ho chce zaobstarať, ako by malo hotové riešenie vyzerať, ceny ktorých potravín by sa mali porovnávať a aké výsledky priniesol podobný systém v Maďarsku.

„V tomto momente je ešte veľmi predčasné hovoriť o podrobnostiach a o technických parametroch, funkcionalitách či o cene za dané riešenie. Ministerstvo financií SR zatiaľ analyzuje rôzne možnosti na odbornej úrovni,“ stručne odpovedal rezort na všetky otázky Pravdy.

Foto: SHUTTERSTOCK potraviny, obchod Ilustračné foto.

Hlavným zástancom zavedenia nového systému je minister Kamenický. Politik je totiž presvedčený, že samotné sledovanie cien stačí na to, aby začali klesať. Poukazuje pri tom na susedné Maďarsko. „Majú celkom zaujímavý nástroj, ktorý porovnáva ceny viacerých výrobcov jednej kategórie tovarov, ako sú napríklad základné syry, vajíčka, maslo, chlieb a podobne. Tam si vedia porovnať, v ktorom reťazci je tá cena najlepšia,“ povedal Kamenický. Odkazuje tak na maďarskú internetovú stránku Arfigyelo.gvh.hu, ktorá sleduje približne šesťdesiat položiek v zhruba 1 200 predajniach po celej krajine.

Termín je otázny

Maďarská webová stránka porovnáva celkovo šesť reťazcov a kategorizuje potraviny do šiestich kategórií, okrem toho poskytuje informáciu, v ktorom obchode sa konkrétna potravina nachádza. Umožňuje vytváranie nákupných zoznamov a naviguje spotrebiteľov do konkrétnej predajne. Ľudia si tak môžu nájsť konkrétny druh tovaru a hľadať alternatívu vo vyhovujúcej cene. Stránka aktualizuje jednotlivé ceny každý deň.

Slovenský minister síce hovorí o „aplikácii“, pod týmto slovom si ale nemusíme hneď predstaviť aplikáciu pre mobilné telefóny, vysvetľuje Juraj Kadaš z IT Asociácie Slovenska (ITAS). „Môže napríklad ísť aj o typ softvéru alebo programu, ktorý funguje na pozadí nejakého iného systému,“ uviedol pre Pravdu. Odhadnúť náročnosť vývoja takého nástroja je podľa experta náročné, kým nie sú známe takmer žiadne podrobnosti a požiadavky zákazníka k funkcionalite systému. Pochybuje však, že riešenie sa dá vybaviť v priebehu niekoľkých mesiacov.

„Musíme zobrať do úvahy viacero faktorov: návrh, dizajn, vývoj, pripomienkovanie, testovanie, oprava chýb a samotné nasadenie do ostrej prevádzky. Ak bude zámerom zber informácií o cenách, vyžaduje si to zapojenie všetkých predajcov, pretože bez ich aktívneho poskytovania informácií o cenách produktov je celý zámer zbytočný,“ uviedol Kadaš pre Pravdu.

Čítajte viac Boli zlatou baňou, dnes sú ako trest. Štát chce na IT tendroch šetriť, firmy strácajú záujem

Ani nákup hotového riešenia od ktoréhokoľvek štátu však neznamená rýchle spustenie systému. Proces síce je pomerne jednoduchý, ale aj on si vyžaduje určitú prácu. „Nákup takejto aplikácie je len technickou podmienkou. Spustenie však vyžaduje vykonať prispôsobenie na slovenské pomery jazykovo, ako aj na ďalšie špecifiká slovenského trhu,“ poukázal IT odborník. Znovu pripomenul, že kľúčová bude integrácia na predajcov, pretože bez ich informácií to bude len prázdna aplikácia.

Rezort už s obchodnými reťazcami o novinke rokuje, priblížil pre Pravdu predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič. „Podľa našich informácií táto aplikácia dokáže pracovať automatizovane. V súčasnosti aj diskusia s ministerstvom financií je aj o tom, aby to čo najmenej administratívne zaťažovalo obchodníkov,“ povedal. Doplnil, že pre obchodníkov je tiež dôležité, aby bola garantovaná ochrana prenosu dát.

V Grécku opatrenie pomohlo len sčasti

Kamenický predpokladá, že ak by zákazníci mali k dispozícii vždy aktuálny prehľad cien jednotlivých tovarov, tak by sa zvýšil konkurenčný tlak na reťazce. V súboji o zákazníka by sa podľa neho začali znižovať ceny potravín a víťazom by bol práve občan. Analytik maloobchodu Ľubomír Drahovský však pripomína, že v tejto schéme významnú úlohu zohrávajú aj výrobcovia potravín a je otázne, či navrhovaný systém bude prospešný pre vzťah maloobchodu s dodávateľmi, teda prvovýrobcami a spracovateľmi.

Čítajte viac V Čechách budú mať druhé najlacnejšie sviatky v novodobej histórii. Prečo budú Slováci platiť za nákup viac?

Predseda SAMO Krajčovič zároveň poukazuje na skúsenosti z Grécka, kde vláda tiež prednedávnom spustila kontroly cien v obchodoch. To síce pomohlo stabilizovať ceny produktov, ktoré boli sledované v aplikácii, ale zvýšilo cenu produktov mimo monitoringu, dokonca aj v rámci totožnej produktovej kategórie. „Napríklad to stabilizovalo cenu jogurtov v aplikácii, ale zvýšilo o 5 percent cenu jogurtov mimo aplikácie. Rovnako to spôsobilo presun nakupujúcich do najväčších obchodných sietí, pretože dokázali ponúknuť lepšiu cenu na porovnávané produkty,“ uviedol príklad. Doplnil tiež, že v Grécku po spustení aplikácie sa posilnili najmä privátne značky obchodných sietí, ktoré sa ukázali v rámci porovnávania ako najlacnejšie.

V Maďarsku za posledné mesiace naozaj došlo k zníženiu cien na niektoré druhy potravín. Tamojšie ministerstvo obchodu v októbri informovalo, že po spustení monitoringu cien klesli ceny 52 zo 62 produktových kategórií v priemere o 6,6 percenta. Či je za tým vývojom spustenie aplikácie, je však otázne. Podľa dát Eurostatu reálna potravinová inflácia vlani v priebehu roka klesala v celej Európskej únii a v Maďarsku dokonca bola v záporných číslach. Podľa indexu cien potravín Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) globálne ceny potravín od svojho vrcholu v apríli 2022 do októbra 2023 klesli o takmer 25 percent. K poklesu prispela vysoká úroda vo veľkých krajinách produkujúcich potraviny, prudký pokles prepravných nákladov a dostupnejšie ceny energií a hnojív.

Takáč v Ide o pravdu: Hnev farmárov smeruje proti bruselským nezmyslom. Pokojne pôjdem na čele protestov Video Zdroj: TV Pravda

Dôchodcovia nemajú zručnosti

Minister financií argumentuje aj tým, že zavedenie aplikácie pre sledovanie cien potravín pomôže najmä seniorom. „Sú ľudia, ktorí sú v dôchodkovom veku a majú čas ísť nakupovať tam, kde je to pre nich najvýhodnejšie. Budú mať na porovnanie, v ktorom reťazci aká je cena napríklad na maslo v daný deň. Na základe dát z tej aplikácie si rozhodne, kam pôjde, dá sa vybrať ten reťazec, kde si danú potravinu ide nakúpiť. Dnes je ťažká doba, tak si rozhodnú, že jednu potravinu si kúpia v jednom reťazci, druhú v inom. To je základný princíp toho, čo chceme poskytnúť obyvateľom,“ opísal svoju víziu Kamenický.

Odborníci si však len ťažko vedia predstaviť, že digitálny nástroj by bol populárny medzi Slovákmi v dôchodkovom veku. Analytik Drahovský pripomína, že o podobnom riešení sa už uvažovalo. „Pred rokmi sme chceli, aby dôchodcovia na Slovensku kontrolovali ceny tovarov, ktoré sú umiestňované v regáloch. Bohužiaľ, počítačová a informačná gramotnosť slovenských seniorov je na takej úrovni, že tie úlohy by boli v tomto smere pre nich príliš komplikované. To znamená, že by neviedli k výsledku, ktorý sa od toho požaduje,“ poznamenal odborník.

Čítajte viac Niekto dostane jedno euro, iný vyše 2-tisíc. Tomáš prezradil, o koľko si dôchodcovia čoskoro polepšia

Krajčovič zo SAMO dúfa, že ministerstvu sa podarí IT projekt zrealizovať tak, aby to bolo zrozumiteľné pre spotrebiteľov. „Najmä v prípade seniorov je kľúčové, aby to bolo jednoduché a prehľadné, čomu sme venovali v rámci diskusie na ministerstve aj osobitnú pozornosť,“ ozrejmil. Aj Kadaš z IT Asociácie Slovenska si myslí, že vláda by pri spustení aplikácie mala dohliadať práve na jej prehľadnosť, inak dôchodcom s hľadaním nízkych cien nepomôže.

„Digitálne zručnosti našich seniorov na tom nie sú dobre, no postupne sa zlepšujú. Je to aj vďaka tomu, že mnoho spoločností opúšťa tradičnú formu komunikácie formou papierových letákov a kvôli udržateľnosti sa rozhodli prejsť na výhradne digitálne riešenia. Mnohí seniori sa tomu jednoducho museli prispôsobiť,“ skonštatoval odborník. Spustenie štátnej aplikácie na sledovanie cien potravín by tak malo aspoň vplyv na zlepšenie digitálnych zručností seniorov.