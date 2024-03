Nechutný nález na východe. Pytliaci pascami mrzačili chránené dravce

Ako spresňuje, v uvedených okresoch sa opakovane vyskytli jedince orlov kráľovských a orliakov morských, ktoré prežívajú s amputovanou jednou končatinou alebo majú zjavne fatálne poranenie končatiny. Ich výskyt nevylučuje ani v širšom okolí.

Poranenia podľa polície indikujú používanie takzvaných čeľusťových pascí. „Tie môžu spôsobiť amputáciu alebo fatálne poranenie nohy vtákom, ktoré sú prilákané na mäsitú návnadu uloženú do tejto pasce. Takéto konanie napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov a trestného činu pytliactva. V závislosti od vzniknutého nepriaznivého následku môže byť páchateľovi uložený trest až do výšky osem rokov,“ pripomína polícia s tým, že za dokonaný trestný čin pytliactva sa považuje aj nastavenie takejto funkčnej pasce, a to bez ohľadu na to, či sa do nej nejaký živočích chytí.

Verejnosť zároveň vyzýva, aby kontaktovala políciu, ak vie o uvedených prípadoch na východe Slovenska viac.