Plavci sú sklamaní, bratislavskú plaváreň Pasienky neotvoria skôr ako v septembri

Vďaka spolupráci mesta Bratislava s Fondom na podporu športu, získava Plaváreň Pasienky v správe mestskej príspevkovej organizácie STaRZ, perspektívu dlhodobo udržateľnej prevádzky, ktorá by sa mala opäť začať v úvodných mesiacoch roka 2024. Verejnosť budeme o priebehu modernizácie a rekonštrukcie plavárne pravidelne informovať, takto znel list riaditeľa STaRZ o tom, že rekonštrukcia plavárne Pasienky vstupuje do kľúčovej fázy. List rozposlal plaveckým klubom v polovici augusta 2023. Tak teda zneli informácie v čase, keď sa rekonštrukcia plavárne Pasienky začala, a tak boli informovaní aj zástupcovia plaveckých klubov, ktorí oba bazény, 50-metrový aj 25-metrový, využívali na tréningové aktivity svojich zverencov. Museli hľadať iné možnosti, dočasne sa presťahovali do malých školských bazénov, znížili počty plávajúcich detí a dúfali, že rekonštrukcia bude záležitosť niekoľkých mesiacov. Pravdepodobne však bolo naivné myslieť si a dúfať, že pôvodne avizovaný termín sa dodrží.

Foto: Bianka Stuppacherová plaváreň Pasienky, 50 metrový bazén, rekonštrukcia 50-metrový bazén na plavárni Pasienky. Stav koncom marca 2024. Plaváreň je zatvorená od júna 2023.

Pasienky zatvorili v polovici júna 2023

Oba bazény na Pasienkoch, 25-metrový aj 50-metrový, boli zatvorené dňa 12. júna 2023. Zástupcovia plaveckých klubov o tom boli informovaní približne 14 dní pred odstávkou. Rekonštrukčné práce na 50-metrovom bazéne sa podľa našich informácií začali niekedy v polovici mesiaca august 2023 a na 25-metrovom bazéne v januári roku 2024.

„Mesto Bratislava prevzalo bremeno vlastníctva stavby od Slovenského združenia telesnej kultúry v roku 1999 už vo veľmi zlom technickom stave. Aktuálny technický stav a obrovský investičný dlh najlepšie dokumentuje odpadnutie časti fasády Plaváreň Pasienky počas prvých mesiacov pandémie v 1. polroku roku 2020,“ napísal Ladislav Križan, riaditeľ STaRZ-u (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení) na sociálnej sieti v decembri 2023. Najdôle­žitejšia fáza, rekonštrukcia srdca plavárne, čiže pôvodnej bazénovej technológie, podľa neho nemešká a ide podľa plánu. „To, čo sa deje, limituje každého z užívateľov plavárne, no je to prosím, úplne nevyhnutné,“ zdôrazňoval v decembri 2023 Ladislav Križan. „Presný termín si zatiaľ stále netrúfame verejne deklarovať, lebo bude veľmi závisieť od výsledku prác v prvých troch mesiacoch roka 2024, pričom zatiaľ beží všetko načas a veľmi dúfame, že nás po odkrytí ďalších historických vrstiev nič nepríjemne neprekvapí a nevyvovalá nepredvídateľné zdržanie. Už teraz sa všetci tešíme na slávnostné (znovu)otvorenie spojené so spoločným víkendovým plaveckým maratónom a županovou párty,“ dodal.

Foto: Bianka Stuppacherová plaváreň Pasienky, rekonštrukcia Takto vyzerá vstupná chodba na 1. poschodie budovy, kde sú šatne k 50-metrovému bazénu a ešte stále funkčné niektoré prevádzky (napr. kaderníctvo).

Primátor Matúš Vallo následne nakrútil v polovici februára 2024 na dne prázdneho bazéna propagačné video, kde tvrdí, že chce, aby bol jediný 50 metrový krytý bazén v našom meste energeticky úspornejší, bezpečnejší a komfortnejší. „Rekonštruovaná bude aj samotná bazénová hala vrátane tribúny, aktuálne sa robí druhá polovica stropných podhľadov, sanácia stĺpov a stien vrátane výmeny obkladov podľa návrhov syna pôvodného architekta plavárne. Predpokladáme, že plaváreň opäť otvoríme už toto leto,“ tvrdil primátor Vallo.

Foto: Bianka Stuppacherová plaváreň Pasienky, rekonštrukcia, 25 metrový bazén Výukový 25 metrový bazén na plavárni Pasienky. Stav z konca marca 2024. Plaváreň je zatvorená od júna 2023.

Čo zdržalo otvorenie o niekoľko ďalších mesiacov? Nedozvedeli sme sa

Na našu otázku riaditeľovi STaRZ-u, kedy sa plánuje otvorenie plavárne Pasienky a čo konkrétne zdržalo pôvodne predpokladané otvorenie až o niekoľko ďalších mesiacov, odpovedal Miroslav Chmelár, vedúci oddelenia marketingu, komunikácie a predaja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Hlavného mesta SR. Tvrdí, že fáza modernizácie bazénovej technológie je takmer ukončená a momentálne prebieha výmena obkladov a podhľadu," informoval nás v marci. Podľa neho všetko „beží podľa plánu“. Nuž, zástupcovia plaveckých klubov, ktoré mali dlhodobo prenájmy v KP Pasienky, si to nemyslia.

„Ako klub nesmierne trpíme, pretože prídeme o dva ročníky detí, ktorým sme sa mohli venovať, rozvíjať ich všeobecné pohybové zručnosti, ku ktorým plávanie bezpochyby patrí. Je pravda, že KP Pasienky nevyhnutne potrebovala rekonštrukciu, avšak takouto dlhou odstávkou bazénov nám znemožňujú plniť si svoje poslanie,“ povedal nám roztrpčene jeden z nich, pretože počítali s tým, že už na jar sa vrátia do bazénov na Pasienkoch. Počas prebiehajúcej rekonštrukcie je hlavné mesto bez 50-metrového bazéna, ktorý je jedinou krytou päťdesiatkou v celom meste. Veľká slabina športového zázemia Bratislavy.

Foto: Bianka Stuppacherová plaváreň Pasienky, rekonštrukcia Spomínate si?

Zo zdrojov blízkych subdodávateľom na stavbu Pasienkov sme sa dozvedeli, že veľký bazén dokončia najskôr v septembri 2024 a malý bazén asi v januári 2025. Sľubovaná županová párty je možno fajn v rámci odvádzania pozornosti od reálneho faktu, že sa termín dokončenia neustále posúva. Športovci aj široká verejnosť, tí sa omnoho viac tešia na to, ako budú môcť vo veľkom i malom bazéne na Pasienkoch zas športovať a súťažiť.