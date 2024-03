Na lyžiarskych tratiach by mohla byť prilba povinná až do 18 rokov, navrhujú poslanci SNS

Na lyžiarskych tratiach by mohlo byť nosenie ochrannej prilby povinné až do 18 rokov. V súčasnosti ju musia nosiť lyžiari do 15 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Horskej záchrannej službe, ktorú predložili do parlamentu poslanci z klubu koaličnej SNS.