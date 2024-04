Prieskum: Slováci chcú vidieť Korčoka a Pellegriniho v debatách, väčšine pomáhajú v rozhodovaní

Prezidentskí kandidáti by mali prijímať pozvanie do predvolebných diskusií. Myslí si to 79 percent Slovákov. Občanov zaujíma vízia Slovenska budúcej hlavy štátu, a to aj od tých kandidátov, ktorých názory a postoje poznajú. Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia.