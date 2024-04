V priznaní Náhlika dom vo Vrakuni chýba. Matovič upozornil na 'utajenú vilu' Pellegriniho

Igor Matovič, vila, 2024, Bratislava: Obvinil Pellegriniho, že "vlastní" vilu, ktorú vlastní poslanec Náhlik (úvodná časť videa) Video

Podľa Matoviča objekt patrí poslancovi Hlasu Petrovi Náhlikovi, ktorý dom však neuviedol vo svojom majetkovom priznaní za rok 2022. Údaje za rok 2023 ešte nie sú na webe Národnej rady dostupné.

„V júli 2021 si ju bol pozerať priamo Pellegrini, bol na obhliadke. Predávajúcemu oznámil, že kupujúci bude istá brnianska eseročka. Kto bol kupujúci? Bol to poslanec Peter Náhlik (Hlas-SD). Ten, na ktorého lietadle letel Pellegrini minulý týždeň do Košíc a ktorého zaprel, keď sa ho médiá pýtali, či vie, komu lietadlo patrí," objasnil Matovič situáciu priamo pred „utajovanou vilou“.

Igor Matovič, vila, 2020, Cannes: V roku 2020 v rámci predvolebnej kampane obvinil Matovič exministra Počiatka, že vlastní vilu v Cannes a nalepil na jej dvere plagáty "Majetok Slovenskej republiky". Jeho hnutie OĽaNO následne drvivo vyhralo parlamentné voľby a podľa odborníkov na marketing aj toto video bolo jednou z príčin vysokého víťazstva. Video

Korčok kritizuje

Pellegriniho súper v prezidentských voľbách Ivan Korčok v relácii Braňa Závodského na rádiu Expres uviedol, že nesúhlasí s útokmi Igora Matoviča a aj Andreja Danka na osobnú integritu Petra Pellegriniho. Korčok aj skôr kritizoval otázky smerujúce k súkromiu Pellegriniho, čo podľa neho vytvára zbytočný priestor pre útoky na Pellegriniho.

Peter Pellegrini na prepravu do Kráľovského Chlmca využil minulý týždeň lietadlo, ktoré je registrované na firmu poslanca Náhlika. Pred novinármi uviedol, že cestuje za vlastné prostriedky a nie za štátne peniaze. „Predseda Hlasu Peter Pellegrini využil lietadlo na presun v rámci kampaňových aktivít, podobne ako sa to stalo už v minulosti. Let bol vždy uhradený z prostriedkov strany a aj tentoraz bude riadne uhradený ako súčasť výdavkov na volebnú kampaň,“ povedala hovorkyňa Hlasu Patrícia Macíková.

Na novinárske otázky, že kto je vlastníkom lietadla, uviedol, že nevie. Uviedol, že komunikujú len s prevádzkovateľom a nie s majiteľom. Markíza však uviedla, že prevádzkovateľ a majiteľ je rovnaký, teda spoločnosť Petra Náhlika. Pellegrini otázkam o lete na východ republiky čelil aj neskôr. „Aj ak by to bolo lietadlo Donalda Trumpa, tak ak zaňho riadne zaplatím a využijem to len na to, aby som sa dostal na míting, ktorý by som inak musel zrušiť, tak nevidím dôvod, prečo by som mal riešiť, či viem kto je majiteľom nejakého lietadla. Ja sa o to nezaujímam a neskúmam ani pomery mojich poslancov,“ uviedol.

Bezdomovec Matovič

Nadácia Zastavme korupciu vlani upozornila, že Igor Matovič je naďalej podľa majetkového priznania bezdomovec. Jeho manželka Pavlína však vlastní hneď niekoľko nehnuteľností. Ako posledný jej do portfólia pribudol skolaudovaný dom v Trnave v roku 2020.

Matovičovcom sa podľa nadácie mimoriadne darilo v roku 2019. Poslanec v majetkovom priznaní však v danom roku už v majetkovom priznaní neuviedol pôžičky, ktoré ešte v roku 2018 spomínal. Podľa vtedajšieho limitu pre uvádzanie majetku muselo ísť o pôžičky presahujúce 16 800 eur. Jeho manželka ako jediná vlastníčka firmy Hotel Trnavan do nej podľa účtovných závierok v roku 2019 vložila cez kapitálové fondy 2,1 milióna eur. Nadácia sa expremiéra pýtala, odkiaľ mali na to financie. „Za roky podnikania rodina Igora Matoviča zaplatila približne 18 miliónov eur daní a odvodov. Preto je logické, že pochádzali z riadne zdaneného príjmu z podnikania,” reagoval Matovič.

Do roku 2017 vlastnila Matovičova manželka aj firmu Regionpress. Ide o firmu, ktorej sa vlani rekordne darilo, keď prvýkrát prekonala hranicu 12 miliónov eur, no oficiálne v nej Matovičovci od roku 2017 nefigurujú. Pavlína Matovičová vložila aj okolo 600-tisíc eur do investičnej skupiny Arca Capital, ktorá skrachovala. „Matovič ešte ako premiér čelil škandálu, že jeho manželku Arca prednostne vyplatila. Nebola to pravda, Matovičová si pohľadávky prihlásila na súde, čo vyplýva z registra úpadcov. Matovič tvrdí, že na peniaze stále čaká,” dodala nadácia. Záverom skonštatovala, že od doby, keď šéf hnutia OĽaNO a priatelia nastupoval do funkcie ministra financií, sa jeho situácia veľmi nezmenila.