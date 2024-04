Mimoriadny agrovýbor k priamym platbám nerokoval, koaliční poslanci neprišli

Mimoriadny výbor bol zvolaný na základe písomnej žiadosti jednej tretiny poslancov výboru. Na otvorenie rokovania je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov výboru. Z 12 poslancov sa však dnes zišlo len šesť vrátane predsedu Huliaka. Z rokovania sa ospravedlnili poslanci vládnej koalície.

„Napriek tomu, že farmári sú pre meškajúce dotácie v existenčnom ohrození, koalícia ani len neotvorila mimoriadny výbor, aby sa o probléme mohlo diskutovať,“ uviedla podpredsedníčka agrovýboru Tamara Stohlová (PS).

Netradičné dronové zábery na protest farmárov v Bratislave Video

Podľa poslanca PS a člena výboru Michala Saba chceli na mimoriadnej schôdzi výboru iniciovať poslanecký prieskum v PPA. „Pôdohospodárska platobná agentúra môže za to, že naše poľnohospodárstvo sa dostalo do najkritickejšej situácie od vstupu do Európskej únie. Aj o tomto sme sa mohli dozvedieť viac na poslaneckom prieskume v PPA, ktorý sme chceli na mimoriadnej schôdzi iniciovať,“ uviedol Sabo s tým, že o poslanecký prieskum požiadajú parlament pri otvorení najbližšej schôdze.

PPA v utorok (2. 4.) informovala, že celkový objem vydaných rozhodnutí o priamych platbách pre poľnohospodárov vrátane záloh prekročil 266 miliónov eur. Z toho je 224 miliónov eur už priamo na účtoch poľnohospodárov.

Oneskorené vyplácanie priamych platieb v porovnaní s minulými rokmi vzniklo podľa PPA v dôsledku nepripravenosti agentúry na novú spoločnú poľnohospodársku politiku. „Všetky platby oprávneným žiadateľom však budú vyplatené v čo najskoršom možnom termíne,“ uviedol v utorok generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.