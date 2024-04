Počas vyučovania i prestávok: Najmenším školákom plošne zakážu mobily

Obdobné pravidlá má podľa Druckera nejeden štát v Európe. Doplnil tiež, že pracovná skupina, ktorá bola zriadená k predmetnej problematike odporúčala, aby bola regulácia používania mobilov vo forme odporúčania školám, avšak rezort školstva sa rozhodol zapracovať tento zákaz do legislatívy, aby zaistil lepšiu vymáhateľnosť.

Drucker vysvetlil pre prvý až tretí ročník základných škôl bude zavedený úplný zákaz používania mobilov, a to ako počas vyučovania, tak aj počas prestávok či v priestoroch školy. Následne od štvrtého ročníka by tento zákaz mal mať výnimku v prípade, ak si použitie mobilného telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program. Rovnaká výnimka bude platiť aj od šiesteho ročníka ZŠ, kde sa k tomu pridá aj výnimka, o ktorej bude rozhodovať učiteľ, pre potreby vzdelávania. Rovnaké opatrenia budú platiť i pre analogické ročníky osemročných gymnázií. Minister uviedol, že jeho rezort pripravuje zmenu zákona i vyhlášku, ktorá reguláciu používania mobilov presnejšie upraví. Drucker tiež informoval o tom, že zadefinujú aj výnimky pre deti so špeciálnymi potrebami. „Regulácia používania mobilných telefónov neznamená ťaženie proti používaniu digitálnych technológií, ale vytváranie priaznivého prostredia pre vzdelávanie detí. Štát v najbližších rokoch investuje dve stovky miliónov eur do moderného vybavenia tried,“ zdôraznil Drucker. Ministerstvo podľa neho poskytne školám podporu i usmernenia pri zavádzaní nových pravidiel. Podotkol tiež, že ide len o jeden aspekt zo súboru opatrení pripravených na zlepšovanie situácie s duševným zdravím detí.

Projektová manažérka duševného zdravia detí a mládeže za MŠVVaM SR Lenka Svoradová doplnila, že existuje viacero možností, ako reguláciu používania mobilných telefónov implementovať. Ako príklady uviedla možnosť, že deti by mobily mali pri sebe, avšak boli by vypnuté a odložené v školskej taške. Ďalším variantom je odložiť telefóny do školskej skrinky, prípadne ich od žiakov vyzbierať. Dodala, že školám chcú dať odporúčania, z ktorých si budú môcť vybrať, a to v podobe piatich rôznych možností. Zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a psychologička Alena Kopányiová tiež uviedla, že od regulácie mobilov na školách si sľubujú napríklad zníženie času, ktorý deti trávia na internete, taktiež zlepšenie sústredenia, keďže deti mobily a notifikácie na nich rozptyľujú, ale aj pokles kyberšikany, prinajmenšom v čase vyučovania, a rovnako aj podporu socializácie.

