Z 80 až 300. Slovensko podľa Fica potrebuje viac probačných úradníkov

„Momentálne ich je okolo 80 a potrebujeme ich možno do 300,“ podotkol Fico. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) doplnil, že stav úradníkov by sa mohol na požadovanú úroveň dostať za štyri roky. Na zvýšení počtu probačných úradníkov budú musieť myslieť aj pri tvorbe štátneho rozpočtu, aby MS SR dostalo na to primerané zdroje, skonštatoval premiér.

Fico u Suska na kontrolnom dni na ministerstve spravodlivosti Video

Fico spolu so Suskom spolu hovorili o tom, ako do justície zabezpečiť dostatok kvalifikovaných administratívnych ľudí. Tieto pozície nie sú podľa premiéra dobre platené, a preto pristúpia k zvýšeniu ich platov. „Tu bude mať minister moju podporu. To nie sú také sumy, ktoré by nám ohrozovali naše plány, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií,“ poznamenal.

Susko zároveň poukázal na to, že súdne konania sa predĺžili a nastávajú v nich prieťahy. Jednotlivé súdy sú v katastrofálnom stave, tak v materiálno-technickej, ako aj rozhodovacej oblasti. Dáva si za úlohu tieto otázky vyriešiť, aby sa pre ľudí stali súdne konanie rýchle a efektívne. Aktuálne k tomu podľa Suska prebieha analýza z jednotlivých súdov, dôsledkom ktorej majú byť zmeny.

Šéf rezortu tiež priblížil, že chcú rekodifikovať občianske a trestné právo. Pracujú aj na zákone týkajúcom sa výkonu trestu a odňatia slobody.

Predseda vlády ocenil prácu rezortu spravodlivosti na novelizácii Trestného zákona, ktorá viedla k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry. Zároveň vyzval Ústavný súd, aby čo najrýchlejšie rozhodol o pozastavenej účinnosti niektorých častí v Trestnom zákone.