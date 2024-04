Fico si pripomenul oslobodenie Bratislavy, odmieta prekrúcanie vojny. Z pozvaných diplomatov členských krajín EÚ neprišiel nikto

„Pravda o druhej svetovej vojne je základom nášho bytia. Ak má niekto tendenciu prekrúcať druhú svetovú vojnu, že to bolo inak, že to neboli národy Sovietskeho zväzu, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu, tak jednoducho klame. Ja to odmietam,“ poznamenal.

Predseda vlády takisto poďakoval veľvyslancom Ruskej federácie, Bieloruska, Kazachstanu a Azerbajdžanu, ktorí sa na kladení vencov zúčastnili. Zároveň ho mrzí, že neprišiel nikto z pozvaných veľvyslancov členských štátov Európskej únie.

„Mám úctu ku každej obeti druhej svetovej vojny. Ak by mi poslali pozvánku na pripomenutie 80. výročia vylodenia v Normandii, nezaváham ani sekundu,“ povedal Fico s tým, aby si ľudia pripomenuli utrpenie spôsobené fašizmom.

„Slavín je pre mňa slovenskou Sochou slobody. Politikárčenie veľvyslancov krajín EÚ a bývalých spojencov Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne považujem za neúctu voči vojakom Červenej armády, ktorý sa z Bratislavy nevrátili domov,“ podotkol podľa ta3 Fico.

Video Zdroj: Fico: Nemám dve tváre, jednu doma a druhú pre zahraničie

Na potrebu poznania pravdy o druhej svetovej vojne upozornil vo štvrtok na Slavíne aj podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS). „Je nebezpečné, že mnohí spochybňujú výsledky druhej svetovej vojny a mnohí to, čo sme sa učili, dnes vykladajú inak. Treba sa k tomu každoročne vracať, musíme urobiť oveľa viac v učebných osnovách, musíme hovoriť oveľa viac o hrôzach,“ skonštatoval.

Vo štvrtok uplynulo 79 rokov od oslobodenia hlavného mesta. V bojoch oň zahynulo 742 sovietskych, 470 nemeckých a maďarských vojakov a 121 civilistov. Počas bojov zhorelo a poškodilo sa viacero budov.

Na Slavíne je pochovaných 6 846 z celkového počtu 63 517 vojakov Červenej armády, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Slovenska a Európy od fašizmu.