Smer v prieskume opäť vedie, SNS by sa do parlamentu dostala len tesne

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali na prelome marca a apríla, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 21,6 percenta hlasov. Druhé v poradí by skončilo Progresívne Slovensko (PS) s 20,1 percenta hlasov, po ňom nasleduje Hlas, ktorý by získal 17,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (6,3 percenta) a SaS (5,4 percenta). Uspeli by tiež SNS, ktorá by získala 5,1 percenta hlasov, a Aliancia s podporou päť percent hlasov.

Pred bránami Národnej rady SR by zostala koalícia hnutia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí. Síce by získala 6,4 percenta hlasov, nedosiahla by však sedempercentné kvórum požadované pre koalície.

Hranicu zvoliteľnosti by neprekročili Republika, ktorá by dostala 4,6 percenta hlasov, ani Demokrati s 3,7 percenta hlasmi. ĽSNS by podľa prieskumu volilo 1,9 percenta hlasujúcich, hnutie Sme rodina by volilo 1,8 percenta.

Na základe prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 40 kresiel, PS 37 kresiel a Hlas-SD 33 kresiel. S 12 poslancami by v NR SR bola KDH, desať kresiel by mala SaS a po deväť kresiel by získali SNS a Aliancia.

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov v období od 28. marca do 2. apríla.