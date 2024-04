KDH nesúhlasí s ústavným zákonom o medveďoch, predkladá vlastný návrh

Taraba v Ide o pravdu: Medveď má právo na život, ale nech sa nám nepotuluje po obciach. Chceme zaručiť ľuďom bezpečie Video

KDH nevidí riešenie v ústavnom zákone. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa by sa Slovensko týmto zákonom mohlo dostať do konfliktu s EÚ. Hrozí tiež podľa neho riziko „westernových“ prestreliek v rámci osídlení.

Hnutie navrhuje v rámci zákona o civilnej ochrane predefinovať pojem mimoriadna situácia. Pokiaľ by sa vyhlásila mimoriadna situácia, tak na výnimku, ktorá sa udeľuje v rámci zákona o ochrane prírody, by sa nemusel aplikovať správny poriadok. Výnimka by sa teda mohla udeliť bez správneho konania a efekt udelenia výnimky by bol podľa KDH efektívnejší.

Za mimoriadnu udalosť by sa podľa kresťanských demokratov mohol považovať aj výskyt divej zveri mimo jej prirodzeného výskytu v intraviláne obce, vykazujúci znaky ohrozenia života a zdravia obyvateľstva a poškodenia majetku. Dodali, že potrebná bude aj novelizácia zákona o ochrane prírody, zrevidoval by sa aj proces udeľovania výnimiek na ministerstve životného prostredia.

Modriny, rany. Hovorí obeť útoku medveďa v L. Mikuláši Video

Karas hovorí o snahe prepojiť zákon o ochrane prírody s mimoriadnou situáciou. „Odstránia sa administratívne prekážky tak, aby sa mohlo efektívne zasiahnuť, aby sa nečakalo až do udelenia výnimky v procese, ktorý je dnes nastavený a je správny,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii. „Nechceme odstraňovať procesy, ktoré dnes sú pri udelení výnimky na odstrel medveďa. Ale ak je vyhlásená mimoriadna situácia, nastáva úplne iný stav, ide o ohrozenie života a zdravia a vtedy musí reagovať aj proces udelenia výnimky,“ priblížil.

KDH deklaruje, že vníma ohrozenie ľudí medveďmi ako závažný problém, rozumie obavám ľudí, ktorí žijú v regiónoch s častým výskytom medveďov. Víta veľké nasadenie zásahového tímu, navrhuje však spružniť fungovanie a administratívne pokyny pre zásahy.

Vláda koncom marca odobrila návrh ústavného zákona, ktorým sa stanovili podmienky, pri splnení ktorých možno pristúpiť k odstrelu medveďa. Zákon by umožňoval v okolí miest a obcí vytvoriť 500-metrovú bezpečnostnú zónu. Ak sa bude medveď nachádzať v tejto zóne, bolo by možné pristúpiť k jeho likvidácii bez správneho konania. Vláda chce, aby Národná rada (NR) SR schválila zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament by sa ním mal začať zaoberať v utorok.